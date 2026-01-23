Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín

Un hombre resultó herido esta tarde tras la explosión de una bombona de butano en la parroquia de Seixo, en Marín. El suceso tuvo lugar sobre las 17.35 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia solicitando asistencia sanitaria tras explotar una bombona de butano en el exterior de una vivienda. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Morrazo y a los agentes de la Policía Local de Marín.

Tal y como se ha podido saber, la persona herida estaba manipulando la bombona cuando esta explotó. Presuntamente, el hombre estaría intentando cortarla con una radial y como todavía había gas en el interior se produjo la deflagración.

Noticias relacionadas

El afectado, de 45 años, fue atendido por el personal sanitario y trasladado al Hospital de Montecelo para recibir asistencia médica.