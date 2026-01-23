La evaluación ambiental para la variante de Alba, con informe favorable municipal

El Concello ha emitido un informe favorable al estudio de impacto ambiental simplificado de la variante de Alba (conexión PO-531 con N-550). La concejala portavoz de gobierno local, Eva Vilaverde destacó la importancia de este paso tras una larga espera: «Llevamos más de dos décadas intentando que salga adelante». La teniente de alcalde recordó que el planteamiento inicial había sido rechazado por ser «muy agresiva con el entorno» y no resolver la movilidad, pero celebró que «finalmente conseguimos que la Xunta nos hiciera caso y elaborara un proyecto más amable, integrador y que efectivamente solucionara esos problemas de movilidad».

Aunque el informe técnico municipal es favorable, el gobierno local establece una serie de consideraciones técnicas de obligado cumplimiento para lo futuro proyecto de trazado y construcción. El informe de la Oficina Técnica exige que la senda peatonal proyectada en la margen norte cuente con iluminación pública específica. Una de las demandas centrales es la protección del tránsito de peregrinos: se solicita prolongar la senda en el ramal sur de la glorieta intermedia hasta el paso superior sobre la AP-9, por donde discurre la Variante Espiritual del Camino de Santiago. «Pedimos que se alargue esa senda peatonal para poder enlazar con el Camino Espiritual y garantizar la movilidad», afirmó la teniente de alcalde.

Noticias relacionadas

Asimismo, el Concello requiere que se garanticen los accesos a las parcelas afectadas por los desmontes y que se repongan los servicios municipales de saneamiento y abastecimiento que discurren bajo el viaducto y en la N-550. Eva Vilaverde concluyó mostrando la satisfacción del Gobierno local: «Nos alegramos muchísimo de que por fin se dé un paso adelante y que esto llegue a buen puerto».