Enrique Varela seguirá al frente de Dirección e Xestión Pública como decano en funciones

Con el encargo de convocar nuevamente elecciones en los próximos meses, Enrique Varela continuará al frente de la Facultade de Dirección e Xestión Pública como decano en funciones, después de que el proceso de elecciones al decanato abierto en este centro se cerrara sin candidaturas.

Profesor del Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía, Varela se convirtió en noviembre de 2022 en el primero decano de esta facultad, tras ejercer desde 2020 como decano comisario, en el proceso de constitución de este centro. Finalizado su mandato, fue nombrado decano en funciones con motivo de la convocatoria de elecciones, el pasado mes de diciembre.

Este proceso se cerraba en los últimos días sin que se presentara ninguna candidatura, lo que lleva a la continuidad de Varela como decano en funciones hasta la convocatoria de una nueva votación.