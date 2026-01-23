Enrique Varela seguirá al frente de Dirección e Xestión Pública como decano en funciones
REDACCIÓN
Con el encargo de convocar nuevamente elecciones en los próximos meses, Enrique Varela continuará al frente de la Facultade de Dirección e Xestión Pública como decano en funciones, después de que el proceso de elecciones al decanato abierto en este centro se cerrara sin candidaturas.
Profesor del Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía, Varela se convirtió en noviembre de 2022 en el primero decano de esta facultad, tras ejercer desde 2020 como decano comisario, en el proceso de constitución de este centro. Finalizado su mandato, fue nombrado decano en funciones con motivo de la convocatoria de elecciones, el pasado mes de diciembre.
Este proceso se cerraba en los últimos días sin que se presentara ninguna candidatura, lo que lleva a la continuidad de Varela como decano en funciones hasta la convocatoria de una nueva votación.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%