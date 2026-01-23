Los desperfectos del viento en el Hospital Montecelo de Pontevedra no afectan a la asistencia sanitaria

Los fuertes vientos de esta madrugada han causado desperfectos en la fachada del Hospital Montecelo de Pontevedra que han obligado a intervenir a los Bomberos y a la Policía Local y a cortar una calle interior del complejo.

Según informa el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, este desprendimiento de chapas no afecta a la asistencia a los pacientes, aunque si ha sido necesario "redireccionar los tránsitos de ese callejón de acceso al servicio de Rehabilitación por otras puertas del hospital".

Calle cortada en Montecelo / FdV

Actúan en el lugar Bomberos, Policías Nacional y Local, acompañados por personal de Mantenimiento y de Seguridad de Montecelo, con el fin de subsanar las incidencias. Se trabaja desde la planta superior del hospital, que alberga los sistemas de climatización.