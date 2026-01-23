Los desperfectos del viento en el Hospital Montecelo de Pontevedra no afectan a la asistencia sanitaria
Se trabaja desde la planta superior del hospital, que alberga los sistemas de climatización
N. D.
Los fuertes vientos de esta madrugada han causado desperfectos en la fachada del Hospital Montecelo de Pontevedra que han obligado a intervenir a los Bomberos y a la Policía Local y a cortar una calle interior del complejo.
Según informa el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, este desprendimiento de chapas no afecta a la asistencia a los pacientes, aunque si ha sido necesario "redireccionar los tránsitos de ese callejón de acceso al servicio de Rehabilitación por otras puertas del hospital".
Actúan en el lugar Bomberos, Policías Nacional y Local, acompañados por personal de Mantenimiento y de Seguridad de Montecelo, con el fin de subsanar las incidencias. Se trabaja desde la planta superior del hospital, que alberga los sistemas de climatización.
