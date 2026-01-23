Caldas retoma el Obradoiro de Emprego para la formación de 20 personas en paro

El Concello de Caldas de Reis promueve la quinta edición del proyecto del Obradoiro de Emprego «Os Camiños do Camiño». El gobierno local ya presentó una solicitud a la Xunta de Galicia para retomar esta iniciativa, después de que en los últimos años no pudiera optar a ella, al contar el municipio con menos de 500 personas en desempleo.

En esta convocatoria, la Administración autonómica estableció como mínimo para poder optar la estas ayudas un rango de 300 desempleados, por lo que Caldas de Reis cumple con ese requisito.

El proyecto contará con un presupuesto de 500.000 euros, de los que 60.500 serán asumidos por las arcas municipales. La duración prevista del Obradoiro de Emprego de 2026 será de nueve meses y servirá para formar a un total de 20 personas, diez en albañilería y otros tantos en jardinería y trabajos de carácter forestal.

Las actuaciones previstas son la recuperación paisajística de la Fábrica da Luz de Segade. Además, también trabajarán en el mantenimiento de los espacios ajardinados que hay en A Tafona, así como en la mejora, mantenimiento y reparación de las fuentes y lavaderos existentes en las parroquias del municipio. El Concello confía en que, al igual que en convocatorias anteriores, el Obradoiro se traduzca en un nivel de inserción elevado.