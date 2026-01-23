Una «caja negra» registrará la actividad de las unidades de emergencias de Sanxenxo

Mejorar la respuesta ante una emergencia y optimizar los recursos disponibles y los servicios de Policía Local y Emergencias. Estos son los dos objetivos que persigue la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Xoán Pérez Chaves, con la nueva red de comunicaciones en la que se duplica y renueva los repetidores y se instala un programa de despacho para control y gestión de las comunicaciones. La inversión municipal ronda los 40.000 euros.

El nuevo sistema permite efectuar una grabación en tiempo real tanto de las comunicaciones como de la localización y la ubicación de todos y cada uno de los terminales radio. Esto permitiría disponer de una «caja negra» a la que recurrir en caso de una investigación y ayudaría en la toma de decisiones para la movilización de medios en caso de una emergencia.

En la práctica la Policía Local en su trabajo diario normal, ocupa un canal de comunicación, y el servicio de Emergencias, si está en una intervención rutinaria, ocuparía otro. Hasta ahora si se producía una emergencia en otro lugar del municipio que necesitase la intervención de los dos cuerpos o incluso ayuda de emergencias externas, no tendría cabida en el repetidor actual.

Ahora al contar con dos repetidores en la misma ubicación, permite tres canales de voz para todas estas comunicaciones y, al mismo tiempo, tener un canal de datos, que proporcione información al programa de despacho y tener grabadas todas las comunicaciones entre los distintos grupos de trabajo. Con este cambio se garantiza tres canales de comunicación entre usuarios y un canal exclusivo para datos.

Por otra parte, el Concello de Sanxenxo ha abierto la licitación la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira por 113.582 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto incluye la dotación de mobiliario, dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura, equipo audiovisual, paneles y servicios de exposición en museos.

La musealización deberá garantizar la accesibilidad y la comprensión de los contenidos para públicos diversos, atendiendo a distintos rangos de edad, origen, nacionalidad y nivel educativo. La museografía deberá ser atractiva, didáctica e inclusiva, ofreciendo diferentes niveles de profundidad para adaptarse tanto a visitantes ocasionales como a aquellos interesados en un conocimiento más detallado.

El objetivo es que el espacio se convierta en un foco de difusión de los valores ecológico y etnográficos de toda la zona que fomente el turismo ambiental y ornitológico, especialmente en los meses de otoño e invierno cuando más de 200 especies de aves eligen este humedal para invernar.

El Centro de Interpretación de A Telleira, construido en 2003, y con una superficie de 2.504 metros cuadrados, se encuentra dentro del Complejo Intermareal Umia-O Grove, un ecosistema de gran valor ecológico que forma parte del Listado de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), ha sido declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está catalogado como Espacio Natural en régimen de Protección General.