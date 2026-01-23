Un accidente múltiple causado por el hielo en la calzada corta la AP-9 en Pontevedra

Un accidente múltiple causado por la presencia de hielo en la calzada ha provocado el corte de la AP-9 en el kilómetro 133, en el tramo de la parroquia pontevedresa de Salcedo, según informa la Dirección General de Tráfico. El corte afecta a los carriles en dirección a Santiago y ha sido necesario habilitar desvíos por la N-550.

El accidente se produjo sobre las 22.00 horas y las primeras informaciones apuntan a que podría haber hasta una docena de coches implicados.

Noticias relacionadas

En plena borrasca Ingrid, las malas condiciones de la vía, con un descenso de las temperaturas, podría estar detrás de este siniestro, que ha provocado al menos un kilómetro de retenciones.