La Xunta ayudó a Pazo-Eirín en la mejora de instalaciones

R. P.

Caldas de Reis

La Comunidad de Usuarios de Pazo-Eirín ha mejorado sus instalaciones gracias a una ayuda de la Xunta de cerca de 12.000 euros. El delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este miércoles las infraestructuras para conocer las actuaciones financiadas a través de las subvenciones gestionadas por la Dirección Xeral de Administración Local.

