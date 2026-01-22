La Xunta ayudó a Pazo-Eirín en la mejora de instalaciones

La Comunidad de Usuarios de Pazo-Eirín ha mejorado sus instalaciones gracias a una ayuda de la Xunta de cerca de 12.000 euros. El delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este miércoles las infraestructuras para conocer las actuaciones financiadas a través de las subvenciones gestionadas por la Dirección Xeral de Administración Local.