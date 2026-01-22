La Xunta ayudó a Pazo-Eirín en la mejora de instalaciones
Caldas de Reis
La Comunidad de Usuarios de Pazo-Eirín ha mejorado sus instalaciones gracias a una ayuda de la Xunta de cerca de 12.000 euros. El delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este miércoles las infraestructuras para conocer las actuaciones financiadas a través de las subvenciones gestionadas por la Dirección Xeral de Administración Local.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela
- El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- La finca de Malvar se suma a los planes municipales de suelo público en Mollavao
- Marín diseña rutas BTT para el fomento del cicloturismo
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra