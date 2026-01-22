Vilalonga estrena su escudo en piedra este próximo domingo

La Peña Celeste de Vilalonga celebrará este domingo, a las 12.00 horas, un acto para descubrir la réplica en piedra del antiguo escudo de madera tallado por el escultor Alfonso Vilar. El emblema, que simboliza la pervivencia y la solidez de los lazos entre la afición y el club, se integrará en el monolito de piedra situado a la entrada del campo de fútbol. La pieza permanecerá cubierta con una tela blanca bordada con el escudo del club vilalongués.

La nueva obra, tallada por Víctor Casal, autor del escudo en piedra del Celta, inaugurado recientemente en Vigo, rinde homenaje a los orígenes del histórico club del municipio. «Queremos que los aficionados puedan verlo y disfrutarlo en la entrada al campo de fútbol y lo encargamos en piedra porque es un buen material para estar al aire libre. La madera es más delicada», explica Pedro Arauxo, presidente de la Peña Celeste, que fue quien localizó el escudo original.

El escudo primigenio, tallado en madera, luce en las oficinas del club tras ser recuperado y restaurado en 2024 por el carpintero local Andrés Pita. Antiguamente se llevaba en los camiones y, más tarde, en los autobuses que trasladaban al equipo a los partidos.