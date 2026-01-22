La vecindad de Carracedo demanda mejoras a la Alcaldía

La asociación cultural Carracedo Fala ha arrancado el año recogiendo las principales demandas vecinales de esta parroquia de Caldas. La directiva aprovechó la visita del alcalde, Jacobo Pérez, al centro social para entregarle en mano un dossier con propuestas de mejora en distintos ámbitos.

Entre las prioridades figura la mejora integral del camino de Outeiro, un plan de recuperación de fuentes y lavaderos y la dotación de un parque infantil y una pista multideportiva en condiciones en la zona de A Carballeira. «No es de recibo que la chavalería de Carracedo lleve años sin un espacio de ocio adecuado. Los elementos del único parque infantil, muy deteriorado, son de los años 90», señalan desde el colectivo.

Carracedo Fala también reclama mejoras en el centro social de O Gorgullón y una mayor descentralización de la programación cultural. «Está bien que se hagan actividades en el centro de la villa, pero hay personas que no pueden desplazarse con frecuencia. Lo lógico es que también se programen iniciativas en los centros sociales de las parroquias, sobre todo para niños y mayores», explican.

El listado de peticiones incluye, además, el inicio de las obras de la depuradora de Fieitoso, la finalización de la red de saneamiento en la parroquia y el asfaltado y limpieza de caminos que, según la vecindad, no reciben el mantenimiento necesario. «Hubo limpiezas, pero muchos viales quedaron atrás y no puede haber vecindad de primera y de segunda», subrayan.

La entidad suma otras demandas como habilitar puntos limpios móviles, agilizar trámites urbanísticos para el uso turístico de la Casa Rectoral y, en materia de seguridad vial, recuerda el compromiso municipal de trasladar al Ministerio de Transportes la necesidad de ejecutar dos pasos de peatones seguros en la confluencia del Camino de Santiago con la N-550, en O Cruceiro y Casalderrique.

Noticias relacionadas

En la carta entregada al alcalde, la asociación expresa su «preocupación por el progresivo abandono que sufre el medio rural, tanto en infraestructuras como en servicios básicos», y reclama una respuesta «continuada y decidida» por parte de las administraciones, especialmente la municipal.