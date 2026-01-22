«A túa meta, o teu destino» descubre las Rías Baixas a través del deporte

La Diputación de Pontevedra dio a conocer este jueves en Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid, el destino turístico Rías Baixas a través de la campaña de promoción «A túa meta, o teu destino», que fue presentada por el presidente provincial, Luis López.

La idea de este año se centra en mostrar los 61 concellos de la provincia como auténticos polideportivos al aire libre en los que tanto aficionados como profesionales del deporte pueden disfrutar de cualquier tipo de actividad física en solitario, en equipo o en familia los 365 días del año en un entorno natural excepcional.

«Rías Baixas va más allá de un destino, es un estilo de vida. Poder combinar calidad con tranquilidad, paisajes con planes diversos, el descubrimiento del turista con la sensación de estar en casa; eso solo pasa en las Rías Baixas. Y parte de eso tiene mucho que ver con el deporte, porque quien pasee un día por nuestras playas, salga al mar, circule por una carretera de montaña o camine por una ciudad, verá cada vez más personas que encuentran en el deporte una forma de relacionarse con su tierra y con la gente», explicó Luis López en una presentación a la que asistió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otras autoridades.

En el estand de Turismo de Galicia y conducido por la actriz viguesa Marta Larralde, el evento contó con la proyección de dos piezas audiovisuales de la campaña, en las que deportistas de diversas disciplinas, profesionales y aficionados demuestran el potencial de la provincia como escenario único para la práctica deportiva en un entorno natural de una belleza incomparable.

«Tenemos la oportunidad de convertir el deporte en una palanca de desestacionalización del turismo para descongestionar muchas zonas. Existe una alianza entre deporte y calidad, deporte e internacionalización, deporte y sostenibilidad y hay una apuesta por convertir a las Rías Baixas en escenario de grandes eventos deportivos, así como ayudas de récord para 400 deportistas de élite y apoyo a 500 citas deportivas y estamos invirtiendo 20 millones de euros desde la Diputación en la renovación de infraestructuras deportivas. Vamos camino de 200 actuaciones en polideportivos, gimnasios, pistas de atletismo, campos de fútbol, pistas de pádel o tenis», resumió el presidente sobre los motivos que han convertido a Pontevedra en la provincia del deporte.

Alfonso Rueda y Luis López , ambos en el centro, con autoridades en la presentación provincial.

La apuesta por el turismo deportivo de la Diputación es una invitación al visitante, de todas las partes del mundo, a sumergirse de lleno en el estilo de vida propio de las Rías Baixas y dejar a un lado el estrés de la vida cotidiana.

«Muchísima gente elige las Rías Baixas para pasar los mejores días de su año. Vienen de todos los perfiles, de todos los lugares y de todos los niveles, porque aquí encuentran su particular oasis. Las Rías Baixas son todo y para todos: es playa y montaña, costa, interior e islas; es agua salada, dulce y termal; es gastronomía de las estrellas Michelín y de casa; es el alta cultura de la Bienal de Pontevedra y de los festivales de los Rías Baixas Fest; son los vinos de Rías Baixas y los productos de la tierra; y es caminar, nadar, correr, escalar, navegar, sumergir. Pero además, también decimos que es la meta, porque las Rías Baixas son la mejor receta para los que buscan conectar con esa parte que tenemos tan olvidada el resto del año. Rías Baixas es hoy una voz que te dice: deja las pantallas, conecta, desconecta y reconecta», remarcó el dirigente provincial sobre los puntos fuertes de un destino que cada año capta la atención de más visitantes, tanto de dentro como de fuera de España.

En este sentido, reconoció el presidente provincial que las dos últimas campañas de Turismo Rías Baixas, «Cando volves?», que en un año alcanzó los 70 millones de impactos, y «A túa meta, o teu destino», guardan cierta relación, no solo porque las dos buscan garantizar la sostenibilidad del territorio y promover la descentralización y desestacionalización del turismo, sino porque forman parte del proyecto de provincia actual.

«Cuando llegué a la presidencia de la Diputación tenía dos prioridades. Una era lanzar una campaña sobre el interior de la provincia, y pienso que salió bien, y la otra era esta, porque el deporte es mi pasión personal y una prioridad política. El deporte es una herramienta de transformación social, territorial y económica enorme», afirmó el dirigente antes de cerrar la presentación del destino recomendando sus lugares favoritos de las Rías Baixas para practicar deporte.

Camiño de Santiago y Mancomunidade do Salnés

En la segunda jornada de Fitur, el presidente de la Diputación de Pontevedra participó en las presentaciones de las propuestas de los ayuntamientos del norte de la provincia centradas en el Camiño de Santiago, en la característica oferta navideña en la comarca de O Deza, así como el potencial de la sidra en A Estrada o las experiencias ‘slow’ para conquistar el turismo que promueve la Mancomunidade do Salnés.

El mandatario provincial puso en valor los atractivos de la comarca y de las Rías Baixas para atraer visitantes a lo largo de todo el año. «Siempre es buen momento para visitar las Rías Baixas: el invierno, porque el marisco está en su mejor momento; el otoño. Para vivir la vendimia en todo su esplendor; la primavera, para disfrutar de nuestras rutas a todo color, o el verano. porque las mejores playas las tenemos aquí. Además, en la provincia todo se cocina a fuego lento. Nuestro estilo de vida nos hace únicos y, en la era del teletrabajo y los horarios flexibles, las Rías Baixas son la mejor poción», concluyó Luis López.