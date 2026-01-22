Un robot para (re)aprender a caminar

El Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), ha incorporado un nuevo sistema de robótica de la marcha, denominado R-GAIT, una tecnología innovadora que ayuda a las personas con dificultades para caminar a mejorar su movilidad de manera segura y eficaz.

El equipo de Rehabilitación del CHOP. | FdV

Según ha destacado el Sergas, este equipo ya forma parte de la Unidad de Neurorehabilitación y de la Unidad de Atención Temprana del Servicio de Rehabilitación del Hospital Provincial de Pontevedra, donde se integra como una herramienta más dentro del tratamiento global y personalizado de los pacientes.

Según señala la jefa de Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario pontevedrés, la doctora Teresa Jorge Mora, «esta incorporación tecnológica supone un nuevo paso en el esfuerzo continuo de innovación y progreso del Servicio de Rehabilitación del CHOP, con el objeto de ofrecer una atención cada vez más eficaz, personalizada y basada en la mejor evidencia posible».

El sistema de robótica de la marcha R-GAIT permite entrenar los ritmos y pasos de manera intensiva, controlada y segura, incluso en personas que aún no pueden caminar solas. «Gracias a eso, se facilita una rehabilitación más temprana, adaptada a las necesidades de cada paciente y orientada a mejorar su recuperación funcional. Este sistema está indicado principalmente para niños y adultos que presentan dificultades para caminar debido a daño neurológico o la otros procesos» añade la doctora Teresa Jorge Mora.

Noticias relacionadas

Este nuevo sistema de robótica de la marcha instalado en el área de Rehabilitación del Hospital Provincial de Pontevedra puede utilizarse tanto en las primeras fases de la rehabilitación como en etapas más avanzadas, ajustándose en todo momento al nivel y a la evolución de cada persona. «La robótica de la marcha no sustituye al trabajo de los profesionales sanitarios, sino que refuerza la intervención del equipo de Rehabilitación de nuestro Complejo Hospitalario, permitiendo un tratamiento más preciso, seguro y motivador para nuestros pacientes, siempre bajo supervisión clínica especializada» subraya la doctora Jorge Mora.