Se repite el depósito de basura a orillas del río de Os Gafos, en Pontevedra,

Las orillas del río de Os Gafos en su tramo rural por Pontevedra, declarado desde hace años Espazo Natural de Interese Local (Enil), ha vuelto a ser escenario de un depósito de basura, según denuncia la asociación ecologista Vaipolorío.

El vial de servicio del Eje Atlántico ferroviario, que discurre en paralelo al río, apareció estos días con un nuevo vertido de desechos domésticos como una silla gamer, muebles de baño, una gran cantidad de CD´s de música, juguetes, sillas porta-bebes para coche o palés, entre otros objetos

El caso, uno más en la larga lista de ataques ambientales en la zona, ha sido comunicada por el colectivo al 112.