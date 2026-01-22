Se repite el depósito de basura a orillas del río de Os Gafos, en Pontevedra,
Vaipolorío denuncia nuevos vertidos en la zona de servicio del Eje Atlántico ferroviario
N. D.
Pontevedra
Las orillas del río de Os Gafos en su tramo rural por Pontevedra, declarado desde hace años Espazo Natural de Interese Local (Enil), ha vuelto a ser escenario de un depósito de basura, según denuncia la asociación ecologista Vaipolorío.
El vial de servicio del Eje Atlántico ferroviario, que discurre en paralelo al río, apareció estos días con un nuevo vertido de desechos domésticos como una silla gamer, muebles de baño, una gran cantidad de CD´s de música, juguetes, sillas porta-bebes para coche o palés, entre otros objetos
El caso, uno más en la larga lista de ataques ambientales en la zona, ha sido comunicada por el colectivo al 112.
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- La Plaza de Galicia, «pista de obstáculos»
- Cinco minutos más de ejercicio al día bastan para reducir la mortalidad un 10%
- «No puedes quejarte de que los jóvenes no están si luego los vas a torpedear»
- El BNG pide que no se usen rías como la de Pontevedra de «vertederos»