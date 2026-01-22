Reconocimiento de Barro a Alberto Méndez

El alcalde de Barro, Fernández Abraldes, entregó una placa de agradecimiento a Alberto Méndez Abal por su jubilación, tras más de treinta años de servicio en el Concello. Méndez comenzó en 1986 y trabajó durante años en el CEIP Amor Ruibal. El regidor le trasladó el reconocimiento vecinal y le deseó suerte y mucha salud en esta nueva etapa.