Reconocimiento de Barro a Alberto Méndez
El alcalde de Barro, Fernández Abraldes, entregó una placa de agradecimiento a Alberto Méndez Abal por su jubilación, tras más de treinta años de servicio en el Concello. Méndez comenzó en 1986 y trabajó durante años en el CEIP Amor Ruibal. El regidor le trasladó el reconocimiento vecinal y le deseó suerte y mucha salud en esta nueva etapa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela
- El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- El próximo verano, horizonte para abrir el parque comercial de O Vao
- La finca de Malvar se suma a los planes municipales de suelo público en Mollavao
- Marín diseña rutas BTT para el fomento del cicloturismo
- Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra