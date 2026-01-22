El PSOE de Cerdedo-Cotobade cuestiona la restauración del puente de Serrapio

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en Cerdedo-Cotobade ha puesto en duda la obra de restauración del tajamar sureste del puente de Serrapio, en la parroquia de Pedre, financiada en su mayor parte «con fondos públicos a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)», aseguran. La actuación cuenta con un presupuesto de 86.394 euros, de los que 69.115,20 «proceden de una subvención directa concedida para una intervención patrimonial», cuentan.

Los socialistas aseguran, a partir de información y fotografías recibidas, que «en el tajamar se estaría empleando piedra aserrada de carácter industrial», un material «ajeno a las técnicas tradicionales» y, a su juicio, «incompatible con los criterios de autenticidad y conservación exigibles en un elemento histórico», argumentan.

La portavoz Ana Couto sostiene que «no parece una restauración patrimonial, sino una reconstrucción impropia», y pide aclaraciones sobre el proyecto aprobado. Por su parte, el edil Manuel García advierte de que un cambio de materiales sin modificación formal, informes técnicos y comunicación a la administración concedente «podría poner en riesgo la ayuda de más de 69.000 euros». También cargan contra el gobierno de Cubela por «falta de rigor». El PSdeG-PSOE solicita «acceso inmediato al expediente completo» y no descarta «nuevas iniciativas políticas o administrativas».