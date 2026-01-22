La provincia de Pontevedra registró el año pasado menos accidentes, 964, pero más graves

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, acompañado del capitán del subsector de Tráfico de Pontevedra, Antonio Pérez Piteira, y de la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico, Paula Yubero, presentó este jueves el balance de siniestralidad en las carreteras interurbanas de la provincia durante el año 2025. Losada subrayó que fue un año "agridulce” y destacó que si bien el número de personas fallecidas se redujo, hay más heridos graves y se detectan preocupantes imprudencias al volante.

“En seguridad vial no cabe la autocomplacencia”, afirmó. “Resulta complicado decir que un año fue positivo simplemente porque hubo menos fallecidos o menos accidentes, cuando tenemos indicios de más consumo de alcohol y drogas, de más personas mayores fallecidas, de excesos de velocidad, de gente que muere sin el cinto de seguridad puesto o de una gran incidencia de los animales que cruzan la carretera y provocan siniestros que son evitables”, lamentó Losada.

Así, informó de que un total de 20 personas perdieron la vida en las carreteras de la provincia (dos menos que el año anterior y en línea con la serie histórica reciente). No obstante, hubo 176 heridos graves (casi el doble de los 81 del año anterior). El número de heridos leves se redujo hasta los 1.291 (179 menos que el año anterior). Finalmente, el número de accidentes con daños personales fue de 964 (que también son 39 menos que en 2024).

Evolución positiva respecto a Galicia

La provincia de Pontevedra tuvo una evolución positiva en el contexto de Galicia, dado que se registraron 96 fallecidos (6 más) en el conjunto de la comunidad autónoma.

En cuanto el perfil de las víctimas, el 50% de las personas fallecidas en la provincia eran usuarios vulnerables (motoristas, peatones o ciclistas). De ellos 7 eran motoristas, 2 peones y 1 usuario de ciclomotor. Con todo, el número de vulnerables se redujo con respeto al año anterior.

Lo más preocupante, significó el subdelegado, es la cifra de motoristas fallecidos, dato que vinculó con el incremento del parque de motocicletas en la provincia, que llegó a 95.000 matrículas (4.000 más que el año anterior). Por otra parte, la totalidad de los motoristas fallecidos llevaban puesto el casco, pero hubo dos conductores fallecidos que no se habían abrochado el cinto de seguridad, un dato muy preocupante, pues esta circunstancia no se había producido en los dos últimos años.

El rango de edad mayoritario en las víctimas es el de los mayores de 65 años, pues 8 de los 20 fallecidos están en esta franja e incluso 4 de ellos tenían más de 75 años. Además, los 2 peones atropellados mortalmente eran mayores de los 65 años.

Alcohol y drogas

El subdelegado informó de que en el año 2025 se realizaron 163.143 controles de alcoholemia y de ellos un 2,7% resultaron positivos (un poco más que el 2,5% del año 2024). En el mismo año se hicieron 4.564 drogotests de los que el 51,97% fueron positivos (también por arriba del 51,31% del año anterior).

Abel Losada subrayó que mientras los controles de alcohol tienen un grano componente preventivo los de drogas se hacen, especialmente a conductores que evidencian algún síntoma de haber consumido sustancias, lo que explica la diferencia en el porcentaje de positivos. Con todo, hay un incremento significativo en los positivos de alcohol y drogas que se dan en los tests que se realizan a conductores que fueron sorprendidos cometiendo una infracción o que se ven involucrados en un accidente.

Por tanto, Abel Losada advirtió que son "señales peligrosas para la seguridad vial, porque, como siempre se dice, la única tasa aceptable es cero”.

Multas y delitos

En cuanto las multas tramitadas por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, crecen las infracciones por velocidad excesiva, que subieron hasta las 56.000 (por 32.000 del año anterior).

El más significativo es el crecimiento de las diligencias penitenciarias incoadas, pues llegaron a 893 (por 840 del año anterior). Por categorías, acabaron delante del juez 94 conductores por no haber obtenido nunca el carné, otros 68 por ponerse al volante con el carné retirado, otros 315 fueron sorprendidos conduciendo sin puntos y, finalmente, hubo 14 que fueron juzgados por delito contra la seguridad vial a raíz de un exceso de velocidad.

Fauna salvaje

Finalmente, Abel Losada alertó sobre el problema de los accidentes causados por fauna salvaje, que fueron 990 durante el año 2025, una cifra idéntica al del año anterior. La mayor parte son provocados por jabalís (619), corzos (116), perros (111), caballos (43) y zorros (24).

El subdelegado mostró su preocupación por la incidencia en las comarcas más rurales, pero especialmente en O Morrazo, donde existe una gran preocupación por el cruce constante de caballos en la vía rápida y en la carretera autonómica Marín-Moaña. Explicó que la Subdelegación del Gobierno organizó una reciente reunión con responsables de los concellos de Moaña, Cangas, Marín y Bueu, la Xunta, el Seprona y Tráfico y se abrió una vía de diálogo y colaboración para tratar de resolver o mitigar un problema que, “objetivamente”, es una competencia autonómica.