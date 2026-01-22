Voluntariado local de primer nivel en los Feroz
Más de 80 alumnos de la Universidade de Vigo, el CIFP Carlos Oroza y el aula Municipal de Teatro se integran en la organización de la gala
El coro del IES A Xunqueira I actuará en la ceremonia de entrega de los premios este sábado
La celebración de la gala de entrega de los Premios Feroz en Pontevedra este sábado está generando una importante y trascendente actividad en diferentes ámbitos locales, más allá del audiovisual. Así, en el educativo hay que destacar que la organización de este evento a nivel nacional ha involucrado también al estudiantado de la ciudad, convirtiéndose en una herramienta educativa y de dinamización socioeconómica sin precedentes.
El Concello de Pontevedra ha integrado a más de 80 estudiantes de diferentes centros educativos de la ciudad en la logística y producción de la gala y que estos días están viviendo desde dentro la complejidad de uno de los eventos culturales más importantes del país. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió ayer a los responsables de la Facultadede Comunicación de la Universidade de Vigo, del CIFP Carlos Oroza y del Aula de Teatro Municipal y puso en valor esta experiencia.
Emma Torres Romay, decana de esta facultad pontevedresa destacó que esta alianza supone «una oportunidad con muchas posibilidades» que añade el valor de la formación a la dinamización económica del evento. Estudiantes de los grados de Publicidade e Relacións Públicas e da Comunicación Audiovisual, así como del máster en redes sociales, está trabajando en contacto directo con la realidad del sector y sus profesionales.
«Pontevedra se ha convertido en el plató de lo que hacen nuestros estudiantes», afirmó Torres Romay, quien celebra que la facultad se sienta cada vez más integrada en la ciudad.
Por su parte, Eva Lage, jefa de estudios del CIFP Carlos Oroza, calificó de «sueño» la posibilidad de que el alumnado participe tan de cerca en un evento que pone a Pontevedra en el foco estatal. La colaboración involucra a estudiantes de los ciclos de guía y asistencia turística, así como a la primera promoción del nuevo máster de FP en Coordinación de Persoal para eventos. El entusiasmo es tal que, segundo explicó Lage, el alumnado se ofreció a regresar de Fitur para no perder la oportunidad de colaborar en la gala.
En el ámbito artístico, la participación también es directa. El periodista Anxo Lourido, responsable del Aula de Teatro Municipal de Pontevedra, explicó que nueve personas (ocho mujeres y un hombre) están viviendo un «subidón» tras ser seleccionadas para realizar los ensayos técnicos haciendo las veces de dobles de las y de los presentadores oficiales.
Esta labor les permite conocer el proceso técnico de cámaras, luces y lectura de guión en un entorno profesional, lo que supone un salto cualitativo en su formación aficionada.
Por otro lado, hay que recordar que el coro del IES A Xunqueira I también tendrá un papel activo, participando directamente durante la ceremonia de entrega de los premios. El alcalde les hizo una visita ayer en su centro de enseñanza.
Colaboración empresarial
Esta apuesta por el talento local se extiende más allá del ámbito educativo. El tejido empresarial pontevedrés tiene un protagonismo destacado con patrocinadores como Paco & Lola, Krack y El Nogal, que diseñaron productos y acciones específicas para la gala.
Del mismo modo, la imagen de las personas nominadas e invitadas estará en manos de la Asociación Provincial de Peluquerías y Belleza de Pontevedra, cuyas profesionales gestionarán en exclusiva los servicios de peinado y maquillaje, poniendo en valor la calidad del sector servicios de la provincia.
Para completar la experiencia, y con el objetivo de que las personas invitadas conozcan la riqueza patrimonial de la ciudad, el servicio de Turismo del Concello organizó para la mañana de 24 de enero unas visitas guiadas por el casco histórico.
Los famosos del cine se dan cita en la Boa Vila
La gala de entrega de los Feroz tendrá lugar en la noche de este sábado en el Recinto Feiral de Pontevedra. El evento estará presentado por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’. Parten como favoritas de los galardones de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España la película ‘Los domingos’ y las series ‘Poquita fe’ y ‘Superestar’, que lideran las nominaciones, con 9, 6 y 6, respectivamente.
En Pontevedra se verá a rostros conocidos del audiovisual como Maria de Medeiros, Candela Peña, Anna Castillo, Álvaro Morte, Ricardo Gómez, Javier Cámara, Leonor Watling, Javier Ambrossi, Eduardo Casanova, Javier Calvo, María León, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Asier Etxeandia, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina o Yurena, entre otros.
Por su parte, Marta Fernández-Muro recibirá el Premio Feroz de Honor de este año.
La gala contará con intérpretes de lengua de signos, tanto en el escenario pontevedrés como en RTVE, donde será retransmitida en directo por La 2.
Asimismo, se han entregado, y agotado, cientos de entradas gratuitas para poder asistir a la visualización de la gala en los dos auditorios del Pazo da Cultura ese mismo día en directoDesde el Concello de Pontevedra, se recuerda que todo este despliegue informativo, liderado por Feroz y el gobierno local, cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, que apoya la financiación del evento. «Con esta estrategia global, Pontevedra se consolida como un referente donde la cultura, la educación y la empresa trabajan de la mano», celebra el Concello.
