Voluntariado local de primer nivel en los Feroz

La celebración de la gala de entrega de los Premios Feroz en Pontevedra este sábado está generando una importante y trascendente actividad en diferentes ámbitos locales, más allá del audiovisual. Así, en el educativo hay que destacar que la organización de este evento a nivel nacional ha involucrado también al estudiantado de la ciudad, convirtiéndose en una herramienta educativa y de dinamización socioeconómica sin precedentes.

El Concello de Pontevedra ha integrado a más de 80 estudiantes de diferentes centros educativos de la ciudad en la logística y producción de la gala y que estos días están viviendo desde dentro la complejidad de uno de los eventos culturales más importantes del país. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, recibió ayer a los responsables de la Facultadede Comunicación de la Universidade de Vigo, del CIFP Carlos Oroza y del Aula de Teatro Municipal y puso en valor esta experiencia.

Emma Torres Romay, decana de esta facultad pontevedresa destacó que esta alianza supone «una oportunidad con muchas posibilidades» que añade el valor de la formación a la dinamización económica del evento. Estudiantes de los grados de Publicidade e Relacións Públicas e da Comunicación Audiovisual, así como del máster en redes sociales, está trabajando en contacto directo con la realidad del sector y sus profesionales.

«Pontevedra se ha convertido en el plató de lo que hacen nuestros estudiantes», afirmó Torres Romay, quien celebra que la facultad se sienta cada vez más integrada en la ciudad.

Por su parte, Eva Lage, jefa de estudios del CIFP Carlos Oroza, calificó de «sueño» la posibilidad de que el alumnado participe tan de cerca en un evento que pone a Pontevedra en el foco estatal. La colaboración involucra a estudiantes de los ciclos de guía y asistencia turística, así como a la primera promoción del nuevo máster de FP en Coordinación de Persoal para eventos. El entusiasmo es tal que, segundo explicó Lage, el alumnado se ofreció a regresar de Fitur para no perder la oportunidad de colaborar en la gala.

En el ámbito artístico, la participación también es directa. El periodista Anxo Lourido, responsable del Aula de Teatro Municipal de Pontevedra, explicó que nueve personas (ocho mujeres y un hombre) están viviendo un «subidón» tras ser seleccionadas para realizar los ensayos técnicos haciendo las veces de dobles de las y de los presentadores oficiales.

Esta labor les permite conocer el proceso técnico de cámaras, luces y lectura de guión en un entorno profesional, lo que supone un salto cualitativo en su formación aficionada.

Por otro lado, hay que recordar que el coro del IES A Xunqueira I también tendrá un papel activo, participando directamente durante la ceremonia de entrega de los premios. El alcalde les hizo una visita ayer en su centro de enseñanza.

Reunión del alcalde con representantes del ámbito educativo y artístico. / FdV

Colaboración empresarial

Esta apuesta por el talento local se extiende más allá del ámbito educativo. El tejido empresarial pontevedrés tiene un protagonismo destacado con patrocinadores como Paco & Lola, Krack y El Nogal, que diseñaron productos y acciones específicas para la gala.

Del mismo modo, la imagen de las personas nominadas e invitadas estará en manos de la Asociación Provincial de Peluquerías y Belleza de Pontevedra, cuyas profesionales gestionarán en exclusiva los servicios de peinado y maquillaje, poniendo en valor la calidad del sector servicios de la provincia.

Para completar la experiencia, y con el objetivo de que las personas invitadas conozcan la riqueza patrimonial de la ciudad, el servicio de Turismo del Concello organizó para la mañana de 24 de enero unas visitas guiadas por el casco histórico.