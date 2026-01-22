El Museo acoge un seminario dedicado a Maruja Mallo

La Diputación de Pontevedra organiza el próximo viernes 30 de enero en el Museo de Pontevedra la cuarta edición del seminario «Museos, Feminismos, Canon», que en esta ocasión será una jornada monográfica dedicada a Maruja Mallo. El encuentro se celebrará de 10.00 a 14.00 horas en el Edificio Castelao y contará con las conferencias de dos especialistas en la artista: la investigadora Estrella de Diego y Patricia Molins, comisaria de la exposición que el Museo Reina Sofía le dedica actualmente en Madrid. La entrada es libre. Las personas interesadas podrán obtener certificado de asistencia si se inscriben previamente en reservas.museo@depo.gal.

El seminario revisa los estereotipos de género en el arte y las lecturas sobre el papel de la mujer en la historia y en el presente. Abrirá la sesión Estrella de Diego, profesora de la Universidad Complutense, autora de Maruja Mallo (Fundación Mapfre, 2008) e integrante del equipo del catálogo razonado de óleos publicado en 2021. Su charla se titula «¿Por qué as mulleres pintoras se chaman sempre surrealistas? O0. caso de Maruja Mallo».

Noticias relacionadas

A continuación, Patricia Molins, del Departamento de Exposiciones del Reina Sofía, abordará la muestra «Maruja Mallo. Máscara y compás», en la que se exhibe el cuadro «Cabeza de mujer negra» (1946), perteneciente a la colección del Museo de Pontevedra.