Del maíz mexicano al petote gallego

La XVI Festa do Petote se celebrará el domingo 1 de febrero, con la previsión de superar el millar de comensales en los establecimientos participantes y alcanzar entre 1.500 y 2.000 asistentes sumando la afluencia a la degustación popular en Carballedo. El alcalde, Jorge Cubela, compareció acompañado por varios miembros del equipo de gobierno y por los hosteleros locales, entre ellos Yoli García, Corin Penney y Pili González.

Cubela explicó que la fecha se eligió intentando «conciliar y armonizar» el calendario con otras fiestas gastronómicas de la provincia y situarla en un fin de semana que sirve para «calentar motores» en torno a San Brais y como antesala del Entroido.

El regidor defendió, además, el modelo implantado en los últimos años como una fiesta «vertebradora» del municipio que impulsa la hostelería y reparte el impacto económico entre parroquias. «Aunque en su día el cambio del pabellón a los bares tuvo críticas, para mí es casi programático que se haga en los establecimientos de la hostelería local», contó, justificando que tienen que beneficiarse económicamente sin renunciar a la capitalidad de la celebración en Carballedo», donde se mantiene la degustación central.

La jornada festiva se desarrollará durante toda la mañana con un programa pensado para distintos públicos. A las 10.00 horas abrirán los puestos de artesanía y alimentación. A las 11.30 llegará O Petote Miúdo, una propuesta infantil con hinchables y un taller de elaboración de petote. Media hora más tarde está previsto un pasacalles a cargo de la comparsa Cor Café, y a partir del mediodía se dará paso a la parte más esperada: la degustación popular del petote en la plaza da Chan de Carballedo.

La organización sitúa el arranque en torno a las 13.00 horas y adelantan que estará amenizada por la charanga Los Támega. El petote que se servirá en la plaza lo preparará Marilín, de la tienda de Carballedo, con la colaboración de la Asociación de Veciños de Rebordelo y un equipo de vecinas del propio municipio.

En paralelo, la exaltación gastronómica se apoyará en nueve bares y restaurantes que ofrecerán un cocido completo a un precio fijo de 25 euros por persona. El menú incluye costilla, lacón, chorizo de carne y cebollero, patatas, verdura, cacheira, petote y postre, y desde el Concello indican que los locales sumarán también la bebida según su organización.

Los establecimientos colaboradores son: A de Tucho (Aguasantas), Casa Blanco (Rebordelo), A Vosa Taberna (Borela), Bar Obelix (Tenorio), A de Yoli (Tenorio), La de Perdíz (Aguasantas), O Castiñeiro (Pedre), O Comareiro (Cerdedo) y Bar Amoedo (San Xurxo de Sacos). Este último se reincorpora tras ausentarse el año pasado por falta de personal.

Una receta con historia

El acto de presentación dejó espacio para la intrahistoria del petote, una receta tradicional ligada a la escasez. Cubela lo definió como una elaboración de harina de maíz que «nuestras abuelas y bisabuelas» preparaban en tiempos complicados para acompañar el cocido, ya que «era fácil de elaborar, muy barata y da un gran sabor». En esa línea, la hostelera Corin Penney, de origen mexicano, contó que tuvo que «recurrir a familiares y gente del pueblo» para aprender, porque no conocía la receta al llegar, aunque el maíz le resulta familiar.

«En México se consume mucho el maíz, lo conozco bien, sé el gusto y me gusta también». Admitió que hay variantes, con mezclas de trigo en algunas casas, pero que en la fiesta se tiende a priorizar al cien por cien el maíz.

La financiación de la fiesta se sostiene con fondos municipales, colaboraciones y patrocinios, además del apoyo de la Xunta de Galicia y de la Deputación de Pontevedra mediante el Plan Máis Provincia. El objetivo, insistió, es que la Festa do Petote «siga siendo un motor de dinamización económica, cultural y gastronómica para todo Cerdedo-Cotobade».