La Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha de celebración
Tendrá lugar el sábado 21 de febrero
La XI Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha: se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 y se consolida como una de las citas festivas del invierno en la comarca de O Salnés. La celebración, organizada por la Asociación Rúa dos Viños, volverá a llenar las calles de ambiente, participación y diversión con música durante toda la jornada.
El programa mantendrá algunas de sus actividades más populares, entre ellas la carrera «Os Jatos atrás dos Ratos» y el tradicional concurso de disfraces, además de animación repartida por el casco urbano. La entidad trabaja ya en la programación completa, que irá desvelando progresivamente en sus redes sociales y mediante futuras comunicaciones a los medios.
Con los años, la Festa do Jato se ha convertido en una fiesta familiar y arraigada, que atrae a miles de personas de la comarca y de otros puntos de Galicia y de España.
