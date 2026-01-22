Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha de celebración

Tendrá lugar el sábado 21 de febrero

R. P.

Portonovo

La XI Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha: se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 y se consolida como una de las citas festivas del invierno en la comarca de O Salnés. La celebración, organizada por la Asociación Rúa dos Viños, volverá a llenar las calles de ambiente, participación y diversión con música durante toda la jornada.

El programa mantendrá algunas de sus actividades más populares, entre ellas la carrera «Os Jatos atrás dos Ratos» y el tradicional concurso de disfraces, además de animación repartida por el casco urbano. La entidad trabaja ya en la programación completa, que irá desvelando progresivamente en sus redes sociales y mediante futuras comunicaciones a los medios.

Con los años, la Festa do Jato se ha convertido en una fiesta familiar y arraigada, que atrae a miles de personas de la comarca y de otros puntos de Galicia y de España.

