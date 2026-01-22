El cuarteto de los Feroz ya está listo para la gala

Los cuatro presentadores de la gala de los Premios Feroz se mostraron «encantados» con la ciudad y todo lo que rodea Pontevedra a falta de dos días de la gran noche de la ceremonia. Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán «Morris» comparecieron junto a la presidente de AICE, María Guerra, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y el diputado de Cultura, Jorge Cubela, en la antesala de los galardones.

Guerra destacó el impacto logístico y económico del evento en la ciudad por segundo año consecutivo. Recordó que la retransmisión, a través de La 2, RTVE Play y el canal de YouTube de la organización, será más inclusiva al contar intérpretes de lengua de signos, que también estarán en el escenario. David Martos y Mariona Gurrull comentaran la gala por televisión.

«Estoy emocionada y nerviosa. Los ensayos están siendo divertidos y difíciles», confesó la veterana del equipo, Petra Martínez, que añadió que «Pontevedra me ha parecido una ciudad tranquila, bonita, preciosa. Se respira calma». A sus declaraciones se unió Elisabet Casanovas quién subrayó que «ser cuatro presentadoras nos convierte en un grupo, casi como una compañía de teatro» definiendo la presentación como un acto «muy coral».

Por su parte, Samantha Hudson, garantizó que repartirse la gala «alivia» y ayuda a sentirse «arropadas». Comentó que está disfrutando mucho de la ciudad, elogiando su modelo urbano peatonal, el cual describió como un «oasis» frente a la turistificación. La cuarta pata de la mesa la pone el anfitrión Antonio Durán «Morris» que ve al equipo como un «puzle de voces» distintas que debe encajar para ofrecer un show único . Como gallego, expresó orgullo por la sede y por el peso del audiovisual, celebrando además la presencia de elementos vinculados a la cultura local.

En el apartado institucional, Cubela quisó expresar su júbilo porque un evento de esta dimensión «salga de las grandes capitales», y asegura que, por segundo año consecutivo, quedará demostrado que «ciudades como Pontevedra pueden albergar este tipo de eventos». A su discurso se sumó Lores, que «mostró voluntad de mantener la vinculación cultural con los Feroz más allá de la gala» y deseó que «el tiempo acompañe el sábado».