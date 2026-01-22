La criminalidad cae en Pontevedra, pero se dispara la ciberdelincuencia

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra presentó ayer las cifras de la provincia en materia de seguridad, tras analizar la Xunta Provincial de Seguridade las estadísticas anuales relativas al pasado 2025.

Según los datos oficiales, los delitos disminuyeron en la Comisaría de Pontevedra, que registró una bajada anual e un 3,4% en la actividad delictiva, al pasar de 3.157 a 3.050 delitos, mientras que en la de Marín aumentó un 5,8%: de 669 a 708 delitos. Por su parte, la de Vilagarcía registró un incremento de un 3,1%, ya que pasó de 1.707 a 1.761 delitos. Sobre estos aumentos, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, informó de que «las causas de estas subidas están identificadas y se está trabajando con dedicación y estrategia para la detención de los responsables de estos repuntes».

En cuanto a la Comisaría de Vigo-Redondela vuelve a cerrar el año con una importante bajada, de esta vez de un 5,8% (pasa de 12.802 delitos en 2024 a 12.052 delitos en 2025).

Hay que recordar que en la provincia se suman los datos de las demarcaciones de la Policía Nacional, en el ámbito urbano, y la Guardia Civil, en el rural.

En conjunto, la Policía Nacional registró en el conjunto de las cuatro comisarías citadas un descenso de 764 delitos (-4,17%) a lo largo del año y realizó 3.085 detenciones (un 3,1% más). Por tipos de delitos se incrementó la violencia machista (un 6,1%) y descendieron los delitos contra la libertad sexual (un 9,3%) y muy especialmente las agresiones sexuales con penetración (un 46,6%) hasta el punto que se pasó de 60 delitos del año 2024 a 32 en el año 2025. También bajaron los robos con intimidación (-20,5%) y los robos con fuerza (-13,2%).

A nivel provincial, la Guardia Civil registró 202 delitos más (un 1,42%) durante el año pasado y realizó 1.176 detenciones (un 7,6% más). Por tipologías delictivas, en el ámbito rural de la provincia se produjo un incremento de los hurtos (un 10% más), de los daños y especialmente de los robos con fuerza en las viviendas (un 19,5% más). La Guardia Civil practicó 1.176 detenciones, lo que supone un 7,6% más que el año anterior.

La reunión de ayer en la Subdelegación del Gobierno. | FdV

«Provincia segura»

El subdelegado del Gobierno celebró que estas cifras consolidan el tercero año consecutivo de retroceso en la criminalidad «en una de las provincias más seguras de un país extraordinariamente seguro como es España».

Asimismo, felicitó por su trabajo a los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Pontevedra, es decir, al teniente-coronel de la Guardia Civil, Óscar Grañas; al comisario-jefe provincial, Juan José Díaz, y al comisario de Vigo-Redondela, Ramiro Gómez. En la reunión participó también la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María José Rodríguez, y la secretaria general de la Subdelegación, María Isabel Alonso.

El subdelegado indicó, conocidos los datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que la provincia se vuelve a situar por debajo de los 32.000 delitos anuales (a la espera de que el Ministerio agregue los datos de las policías locales en la estadística oficial) lo que indica con claridad que la evolución de la delincuencia en esta provincia muestra «una línea descendente».

«Desde el año 2022 no paramos de bajar en el número de delitos, lo que hace pensar que es difícil que sigamos mejorando en los años próximos y que más pronto que tarde llegará un año de rebote», dijo Losada.

El subdelegado destacó que mientras el número de delitos se redujo el año pasado el número de personas detenidas se incrementó en un 4,3%, lo que significa también «una mayor eficacia policial y contribuye a explicar las razones de esta mejora continua en las estadísticas que se viene manifestando desde 2022». «Los delincuente pasan cada vez más por el calabozo y eso está detrás de estos resultados», afirmó.

«Los resultados son muy positivos», en opinión de Abel Losada, que recordó que «hay que decirlo todas las veces que haga falta, porque una cosa es la manipulación política y otra los fríos números de las estadísticas».