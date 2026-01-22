Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bará reclama un plan para proteger el arte rupestre

Propone integrar el municipio en la marca Arte Rupestre do Val do Lérez e da ría de Pontevedra

H.D.

Cerdedo-Cotobade

El diputado del BNG de Cerdedo-Cotobade, Luis Bará, sostiene que la amplitud y riqueza del conjunto rupestre «supera la capacidad de gestión de un concello» y reclama la implicación directa de la Xunta de Galicia mediante planes territoriales que «aseguren su protección y favorezcan su uso social, educativo y turístico».

Bará plantea que el municipio se integre en un proyecto territorial bajo la marca Arte Rupestre do Val do Lérez e da ría de Pontevedra, junto a Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Poio, Pontevedra y Marín. En una iniciativa parlamentaria, pregunta al gobierno autonómico por el estado de conservación y promoción, las actuaciones previstas y la viabilidad de un plan integral de puesta en valor, argumentando que «el patrimonio rupestre es un recurso cultural de primer nivel que necesita planificación».

