Bará reclama un plan para proteger el arte rupestre
Propone integrar el municipio en la marca Arte Rupestre do Val do Lérez e da ría de Pontevedra
H.D.
El diputado del BNG de Cerdedo-Cotobade, Luis Bará, sostiene que la amplitud y riqueza del conjunto rupestre «supera la capacidad de gestión de un concello» y reclama la implicación directa de la Xunta de Galicia mediante planes territoriales que «aseguren su protección y favorezcan su uso social, educativo y turístico».
Bará plantea que el municipio se integre en un proyecto territorial bajo la marca Arte Rupestre do Val do Lérez e da ría de Pontevedra, junto a Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Poio, Pontevedra y Marín. En una iniciativa parlamentaria, pregunta al gobierno autonómico por el estado de conservación y promoción, las actuaciones previstas y la viabilidad de un plan integral de puesta en valor, argumentando que «el patrimonio rupestre es un recurso cultural de primer nivel que necesita planificación».
