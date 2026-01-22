Almendras de cinco sabores para celebrar los Feroz en Pontevedra

La acogida en Pontevedra, por segundo año consecutivo, de la gala de entrega de los Premios Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España está teniendo una importante participación de diferentes sectores de la ciudad y la comarca, como es el empresarial.

Una de las empresas colaboradoras en la gala que tendrá lugar este sábado en el Recinto Ferial pontevedrés es la fábrica rural de frutos secos El Nogal, de Campo Lameiro, que ha desarrollado para la ocasión cinco recetas con la almendra Marcona, de origen español y reconocida internacionalmente como la mejor del mundo. De este modo, gracias al tirón de los Feroz se podrá disfrutar de este fruto seco en cinco sabores: trufa, romero, limón, aceite de oliva y picante.

"Creamos una edición especial para los Premios Feroz 2026, pensada y diseñada exclusivamente para esta ocasión", explica a FARO Sabela Cidrás, del departamento de Dirección Estratégica de la empresa.

El objetivo es ofrecer a los invitados "una experiencia diferente y cuidada desde el primer momento". Por eso, esta edición especial, está elaborada a mano por el equipo de El Nogal "con todo el cariño". Se ofrecerá tanto en el cóctel de bienvenida como en las mesas de la gala de entrega de los premios.

Detalle de las almendras Marcona de romero y trufa. / FdV

Asimismo, también estarán presentes en la fiesta posterior, donde la empresa tiene preparada una sorpresa que desvelará esa misma noche. "Queremos sorprender y cuidar a quienes forman parte de esta celebración cultural, con un producto tan sencillo y poderoso como el fruto seco", destaca Cidrás.

"Porque desde una pequeña fábrica rural a solo doce kilómetros de la gala, creemos que también se puede aportar valor, identidad… y mucho sabor", concluye.

Para que el público conozca el proceso creativo de este proyecto único, la propuesta incluye un código QR para ser escaneado. Por lo de pronto, en su cuenta de la red social Instagram de El Nogal se pueden ver vídeos del testeo hecho por ciudadanos de a pie en el centro de Pontevedra, que dan su aprobación con sobresaliente al producto.

Noticias relacionadas

El Nogal es una de las tres empresas de la comarca que colaboran con el Concello de Pontevedra patrocinando la gala de los Premios Feroz este año. También lo hacen la zapatería pontevedresa Krack, líder con más de 60 tiendas, y la bodega Paco&Lola, de O Salnés, conformada por más de 430 familias viticultoras.