Sanxenxo se suma a la red solidaria de 155 entidades

La Asociación Rías Baixas de Sanxenxo se incorporó en 2025 a la fundación provincial Banco de Alimentos y su llegada explica buena parte del aumento de personas atendidas. En total, el número de beneficiarios creció más de un 6% y supera ya las 23.000 personas, frente a las cerca de 20.000 de ejercicios anteriores, al ampliarse la red de colectivos asociados. La fundación entregó durante 2025 un total de 1.330.600 kilos de alimentos, cifra muy similar a la de 2024, cuando se distribuyeron 1.358.596 kilos. Con estas dos nuevas incorporaciones, la organización trabaja ya con 155 entidades benéficas en la provincia.