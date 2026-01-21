Sanxenxo se suma a la red solidaria de 155 entidades
H.D.
Sanxenxo
La Asociación Rías Baixas de Sanxenxo se incorporó en 2025 a la fundación provincial Banco de Alimentos y su llegada explica buena parte del aumento de personas atendidas. En total, el número de beneficiarios creció más de un 6% y supera ya las 23.000 personas, frente a las cerca de 20.000 de ejercicios anteriores, al ampliarse la red de colectivos asociados. La fundación entregó durante 2025 un total de 1.330.600 kilos de alimentos, cifra muy similar a la de 2024, cuando se distribuyeron 1.358.596 kilos. Con estas dos nuevas incorporaciones, la organización trabaja ya con 155 entidades benéficas en la provincia.
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- Los precios de las plazas de garaje en Pontevedra se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- El chef Pepe Vieira seguirá al frente del restaurante del Museo de Pontevedra
- La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela
- El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Los Premios Feroz copan todas las reservas de los hoteles, completos para la próxima semana