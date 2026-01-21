Las Salinas de Ulló, O Alcouce y Barciela, al plan de mejoras

El Concello de Vilaboa acaba de presentar al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra la primera fase de dos proyectos estratégicos, junto con la segunda fase de la humanización de Barciela, con una inversión de 77.000 euros. El objetivo es «mejorar espacios públicos, recuperar patrimonio y crear entornos más accesibles y sostenibles», argumentan.

En Barciela, las actuaciones se centran en reforzar la seguridad vial. Buscan ampliar la calzada cuando sea posible, renovar el firme con aglomerado en caliente en el vial principal y pavimento de hormigón en el secundario, mejorar el drenaje, colocar nueva señalización e instalar reductores de velocidad tipo «lomo de asno».

Uno de los proyectos principales es el acondicionamiento del borde litoral de las Salinas de Ulló e Paredes, con un presupuesto global de 439.621 euros en tres fases. La intervención transformará el camino litoral en un espacio de prioridad peatonal e integrado totalmente en su entorno, con plataforma única de adoquín de granito y sustitución de barandillas por modelos de acero galvanizado.

También se renovará la barandilla del paseo del Muíño de Mareas y se mejorará la pista da Cerca con soluciones según el uso, o xabre estabilizado u hormigón con acabado desactivado en color ocre.

Además, en la propuesta municipal también se incluye la primera fase de la humanización del núcleo tradicional de O Alcouce, un proyecto en el que se viene trabajando desde 2024 con una inversión global que ronda los 460.000 euros, orientado a «mejorar la movilidad peatonal y reforzar la identidad patrimonial del entorno», indican.