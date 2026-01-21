Las Salinas de Ulló, O Alcouce y Barciela, al plan de mejoras
Vilaboa ha incluido estos tres proyectos en su propuesta recién presentada al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra
H.D.
El Concello de Vilaboa acaba de presentar al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra la primera fase de dos proyectos estratégicos, junto con la segunda fase de la humanización de Barciela, con una inversión de 77.000 euros. El objetivo es «mejorar espacios públicos, recuperar patrimonio y crear entornos más accesibles y sostenibles», argumentan.
En Barciela, las actuaciones se centran en reforzar la seguridad vial. Buscan ampliar la calzada cuando sea posible, renovar el firme con aglomerado en caliente en el vial principal y pavimento de hormigón en el secundario, mejorar el drenaje, colocar nueva señalización e instalar reductores de velocidad tipo «lomo de asno».
Uno de los proyectos principales es el acondicionamiento del borde litoral de las Salinas de Ulló e Paredes, con un presupuesto global de 439.621 euros en tres fases. La intervención transformará el camino litoral en un espacio de prioridad peatonal e integrado totalmente en su entorno, con plataforma única de adoquín de granito y sustitución de barandillas por modelos de acero galvanizado.
También se renovará la barandilla del paseo del Muíño de Mareas y se mejorará la pista da Cerca con soluciones según el uso, o xabre estabilizado u hormigón con acabado desactivado en color ocre.
Además, en la propuesta municipal también se incluye la primera fase de la humanización del núcleo tradicional de O Alcouce, un proyecto en el que se viene trabajando desde 2024 con una inversión global que ronda los 460.000 euros, orientado a «mejorar la movilidad peatonal y reforzar la identidad patrimonial del entorno», indican.
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Requisan en Sanxenxo más de 4.000 bebidas energéticas declaradas «inseguras»
- Los precios de las plazas de garaje en Pontevedra se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- El chef Pepe Vieira seguirá al frente del restaurante del Museo de Pontevedra
- La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela
- El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas
- «La cena» calienta motores para los Premios Feroz
- Los Premios Feroz copan todas las reservas de los hoteles, completos para la próxima semana