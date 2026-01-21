Rodrigo Conde vuelve al CGTD para preparar los Juegos de Los Ángeles

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado del secretario xeral para el Deporte, Roberto García, mantuvo un encuentro con el remero gallego Rodrigo Conde, diploma olímpico en el doble scull de los Juegos Olímpicos de París 2024, que regresa a Galicia para entrenar en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva para preparar su próxima gran cita deportiva: Los Ángeles 2028.

Durante la reunión, el responsable autonómico puso en valor la evolución deportiva de Conde, referente del remo en banco móvil y natural de Moaña, y recordó algunos de los hitos que han marcado su trayectoria reciente.

Entre ellos, destacó el subcampeonato del mundo logrado en 2022 y, ya en el ámbito olímpico, el gran desempeño en París 2024, que le permitió cerrar la cita con un diploma. Calvo subrayó además el papel del deportista en el resurgir del remo gallego, «devolviéndole sus mejores épocas», especialmente en su etapa competitiva junto al noiés Caetano Horta.

El conselleiro mostró su satisfacción por la decisión de Rodrigo Conde de volver a entrenar en su comunidad y remarcó la importancia de que deportistas de élite puedan preparar aquí sus objetivos internacionales. En este contexto, enmarcó el regreso del remero en el crecimiento del alto nivel deportivo de la comunidad, que ya suma cerca de 1.800 deportistas reconocidos. «Son un ejemplo de esa Galicia Calidade», afirmó, al referirse a una comunidad «rebosante de talento y líder también en deporte y bienestar, por la que seguiremos trabajando».

La cita sirvió también para reivindicar el papel del CGTD como uno de los motores de ese rendimiento. Cada año se forman en sus instalaciones más de 160 deportistas de diferentes disciplinas, con un modelo centrado en la tecnificación y el acompañamiento integral del atleta. A lo largo de su historia, del centro han salido cerca de 40 olímpicos y paralímpicos, en una lista que se renueva de manera constante y que, según destacaron, «no deja de crecer» gracias a las nuevas generaciones.

En ese mismo marco, Diego Calvo recordó la apuesta del Gobierno autonómico por la creación de un Centro de Alto Rendimiento, llamado a convertirse en el tercer centro de estas características en España.

La iniciativa busca reforzar a Galicia como «referente deportivo» y, al mismo tiempo, «ofrecer una estructura estable para que ningún deportista tenga que marcharse fuera para completar su preparación».

El objetivo es también atraer a atletas de otras partes del mundo para formarse aquí. En cuanto al avance administrativo, la Xunta publicó el pasado diciembre el contrato de servicios para la redacción del proyecto, así como la parcelación necesaria para obtener el suelo destinado a su construcción. El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 5 de febrero.