Poio destina 250.000 euros más a su servicio municipal de desbroces

El presupuesto municipal para las tareas de desbroce y limpieza de caminos y vías en el Concello de Poio aumentará en 250.000 euros, hasta situarse en torno a los 600.000 euros, con el objetivo de «mantener un plan de actuación que se desarrolla durante todo el año», apuntan.

El alcalde, Ángel Moldes, achaca que «la vegetación crece con rapidez en épocas de lluvia y temperaturas suaves, sobre todo en primavera y verano», aunque insiste en que también es «fundamental» sostener el servicio en otoño e invierno.

El regidor recuerda la dispersión territorial del municipio, con numerosas zonas rurales y caminos secundarios de uso habitual, lo que obliga a una planificación continuada. Además, reconoce que el pasado año fue especialmente «duro» para estas tareas debido a la alternancia constante de lluvia y sol, que aceleró el crecimiento.

El plan municipal incluye viales, caminos, cunetas, zonas verdes, sendas, paseos y plazas. En los últimos días, los trabajos se han concentrado especialmente en Raxó y en el paseo de A Ostreira. Las labores las ejecuta la empresa adjudicataria, con apoyo de otras firmas locales en puntos como San Salvador, centros educativos y las parroquias de Raxó y Samieira, además de zonas concretas a las que no llega la adjudicataria. También participa la Fundación Juan XXIII, que acondiciona áreas de Ánkar, Lourido y A Reiboa, junto a una brigada municipal.

Al margen de estos cerca de 600.000 euros, el presupuesto de 2026 reserva más de un millón de euros para «mantenimiento, reposición y conservación de vías y caminos públicos», aseguran desde el Concello.