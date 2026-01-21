La nueva senda de Moraña por la PO-221, a información pública

La Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el anuncio por el que somete a trámite de información pública el proyecto para ejecutar la senda peatonal y ciclista en la carretera autonómica PO-221, entre los núcleos de Alende y A Espedregueira, en el municipio de Moraña.

Con este trámite administrativo el gobierno autonómico permite que vecinos, entidades e interesados puedan consultar la documentación y formular aquellas observaciones que estimen oportunas.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el 4 de marzo. Como ya se adelantó en FARO DE VIGO hace días, se busca reforzar la movilidad segura en este tramo, facilitando un itinerario específico para peatones y ciclistas en un entorno donde ambos conviven con el tráfico rodado.

El presupuesto previsto ronda los 380.000 euros. En esa cuantía se incluye también el pago de los 28 predios necesarios para poder ejecutar las obras. Aspecto clave al implicar la disponibilidad del suelo y la tramitación de las expropiaciones correspondientes.

Senda mixta

El proyecto contempla la construcción de una senda mixta que conecte el núcleo de Alende, a la altura del punto kilométrico 6+260, con la intersección con la EP-0018 (Xeve–Amil–A Espedregueira), ya en el núcleo de A Espedregueira, en el kilómetro 6+800. El trazado se plantea por el margen derecho con una longitud de algo más de medio kilómetro.

La infraestructura contará con una anchura de 2,02 metros para la zona compartida de peatones y ciclistas, incluyendo el borde. Además, la Xunta prevé aprovechar el espacio entre el nuevo itinerario y la calzada para instalar una red de sumideros a lo largo de la PO-221, con el fin de mejorar el drenaje y la evacuación de aguas.

Zanja de seguridad

El diseño incorpora asimismo una zanja de seguridad entre los puntos kilométricos 6+360 y 6+700, utilizando la franja entre la senda y el límite de la plataforma actual. Esta solución, según la planificación, también permitiría absorber el ancho de una futura ampliación de la vía autonómica.

La aprobación del proyecto está prevista para el primer trimestre de 2026. El plazo estimado de ejecución de los trabajos es de nueve meses. Por lo que la senda quedaría operativa a finales de este mismo año.