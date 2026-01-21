La museografía del centro de A Telleira sale a licitación
H.D.
Sanxenxo
Sanxenxo ha sacado a licitación la museografía del Centro de Interpretación de A Telleira por 113.582 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El contrato incluye mobiliario, paneles y equipos audiovisuales y multimedia. La musealización deberá ser «accesible, didáctica e inclusiva, con contenidos adaptados a públicos diversos». El objetivo es convertir el centro en un «espacio de difusión de los valores ecológicos y etnográficos del entorno y potenciar el turismo ambiental y ornitológico», especialmente en otoño e invierno, cuando más de 200 especies de aves invernan en el humedal del Complejo Intermareal Umia-O Grove.
