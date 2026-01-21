Licitarán los cuidados de la Carballeira y preparan un «videomapping», en Caldas

Caldas prepara un nuevo paso en la recuperación de la Carballeira y el Xardín Botánico, catalogados como Bien de Interés Cultural. El Concello sacará a licitación un contrato específico de mantenimiento para garantizar unos cuidados «acordes a la singularidad del espacio» cuando finalicen las obras de rehabilitación en marcha. El alcalde, Jacobo Pérez, se reunió con el arquitecto y responsable del proyecto, Pedro Calaza, y con el edil de Medio Ambiente e Parques e Xardíns, Juan Carlos Ortigueira, para avanzar en los pliegos.

El objetivo, según el regidor, es que ambos enclaves alcancen su «punto óptimo» durante los próximos diez años, con personal conocedor de las especies, atención a los microclimas y una apuesta por productos ecológicos, en detrimento de fitosanitarios. El Concello ejecuta la recuperación con fondos Next Generation, con un presupuesto que supera el millón de euros, y prevé terminar los trabajos antes de que finalice el primer semestre, con la intención de adjudicar el mantenimiento entre los meses de abril y mayo.

En paralelo, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció que la nueva iluminación ornamental incluirá una propuesta «creativa e inmersiva con videomapping» en el Paseo dos Plátanos. La UTE Atlantic Trivium Caldas trabaja en un diseño «singular, atractivo, identitario y sustentable», con un recorrido nocturno por cuatro ámbitos y criterios de eficiencia energética. La renovación se integra en el proyecto «Museo Aberto 24/7», con una subvención de 1,5 millones de euros.