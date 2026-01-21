Los Feroz llegan al Centro Penitenciario de A Lama

A falta de apenas tres días para la gran noche de los Premios Feroz, la organización del festival llevó durante la mañana de ayer una de sus proyecciones al Centro Penitenciario de A Lama. Fue el turno de la película «La cena», que acumula cinco nominaciones de cara a la ceremonia de este sábado.

La concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, asistió a la presentación de la cinta para trasladar la cultura audiovisual que invadirá la ciudad este fin de semana hasta el centro penitenciario provincial. Los internos pudieron disfrutar de la película en el propio establecimiento de A Lama.