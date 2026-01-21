La Diputación llega a Fitur para divulgar la oferta de la provincia

La Diputación de Pontevedra participará desde hoy en una treintena de actos en Fitur para divulgar la oferta turística de la provincia. El presidente provincial Luis López, acompañado de los vicepresidentes Rafa Domínguez y Luisa Sánchez, el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, y otros miembros del gobierno de la Diputación, presentará la campaña de promoción de Rías Baixas para el 2026, «A túa meta, o teu destino», mañana jueves a las 11.30 horas.

Previamente, hoy, el presidente de la Diputación participará en una docena de actos en los que la provincia de Pontevedra será protagonista. Se trata de diferentes iniciativas centradas en la calidad turística, el astroturismo, la potencialidad de la provincia de Pontevedra como destino de rodajes audiovisuales, el turismo responsable, el camino cara Compostela, la catedral de Tui, Combarro y la Mancomunidade do Salnés.

«A túa meta, o teu destino» es una campaña en la que los 61 ayuntamientos de la provincia se presentan como auténticos polideportivos y espacios para conectar, desconectar y reconectar. El vídeo promocional apuesta por la desestacionalización y por la descentralización de las visitas y será presentado en un acto guiado por la actriz Marta Larralde y el presidente Luis López.