Digestivo del CHOP abre en YouTube un ciclo sobre IA

Las posibles pérdidas de capacidades cognitivas asociadas al uso de la Inteligencia Artificial, los desafíos formativos y la seguridad de estos sistemas centraron la conversación que Juan Turnes, jefe del servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, mantuvo con Julio Mayol y Senén Barro. Con un vídeo de Youtube que alcanzó más de un centenar de visitas en las primeras horas, se abre un ciclo de conversaciones de expertos clave con el grupo de investigación del servicio, Idara (Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y Fundación Pública de Investigación Biomédica Galicia Sur).

El vídeo se puede ver completo en el canal de Youtube @GrupoIdara y en el enlace www.youtube.com/watch?v=R315CQJa-5g

El director científico del CiTIUS de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Cátedra Camelia, Senén Barro, fue junto con el catedrático de Ciruxía y director de la Unidad de Innovación del IdISSC, Julio Mayol, protagonista de esta primera conversación abierta. Ambos expertos en Inteligencia Artificial y salud participaron en un debate moderado por Juan Turnes, centrado en los asistentes y agentes de IA en Medicina y en su impacto sobre los profesionales sanitarios, los pacientes y el propio sistema sanitario. Esta conversación se enmarca en el Proyecto Gift, un asistente de Inteligencia Artificial para gastroenterólogos desarrollado por y para sanitarios, con el que el Grupo de Investigación IDARA se integra en el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.