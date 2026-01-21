Cinco conciertos gratuitos en un nuevo «Ciclo de Butaca»

Con cinco conciertos gratuitos para el público afronta la Banda de Música de Pontevedra la segunda entrega de su conocido «Ciclo de Butaca» de la temporada 2025-26, que se desarrollará entre el 24 de enero y el 31 de mayo. Se celebrarán todos en el Teatro Principal de la ciudad.

El programa completo fue presentado este miércoles por el concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, que estuvo acompañado por una representación de la banda local.

«Vento en popa a toda vela» es el título de esta nueva entrega del ciclo musical, que ofrecerá un concierto cada mes hasta mayo, incluido, todos con entrada gratuita hasta completar aforo.

El músico Víctor Fernández fue el encargado de desgranar un programa que «da continuidad al ciclo».

El primero de los conciertos será este sábado, 24 de enero, a las 20 horas, y tendrá como director invitado a Víctor M. Vilariño, uno de los grandes talentos dentro de la dirección de banda en Galicia, que llega con «Cantos da natureza» donde todos los temas que se van a interpretar están relacionados con un fenómeno natural.

Besada ilustró el programa del ciclo de la BMP. / Besada

En febrero, el día 28, a las 20 horas, tendrá lugar «Raigame», donde se interpretarán piezas relacionadas con las raíces musicales gallegas, mientras que el 21 de marzo, a las 20 horas, el concierto estará dedicado al séptimo arte, con piezas de bandas sonoras muy reconocibles e interesantes para todos los públicos, tanto adulto como infantil.

El 26 de abril, a las 12 horas, se ofrecerá el concierto «Peregrinaxe das danzas», que contará con la colaboración de un alumno/a del Conservatorio de Música de Pontevedra Manuel Quiroga como solista en una pieza, escogido a través de un concurso organizado por este centro.

Cerrará el ciclo el 31 de mayo a las 12 horas «Un paseo por Broadway», con la colaboración de la soprano Marina Penas y el barítono Pedro Martínez.

Víctor Fernández quiso dar visibilidad al cartel del programa, que «al igual que el de la primera parte en el que dibujó una goleta, es obra del artista de O Grove Carlos Besada, que en esta ocasión dibujó dos dornas».