El campus de Pontevedra formará guionistas para series de televisión y plataformas digitales

La Facultade de Comunicación del campus de Pontevedra de la UVigo pone en marcha la microcredencial universitaria Creación e escritura de series, un curso especializado de 150 horas promovido por el propio centro en colaboración con la Asociación Sindical Galega de Guionistas (Agag). La formación comenzó este miércoles 21 de enero y se prolongará hasta el 29 de abril.

El objetivo del curso es formar profesionales capaces de crear, escribir y desarrollar proyectos de ficción, dominando las técnicas narrativas y estructurales propias del medio.

Asimismo, promueve el trabajo en equipo en salas de guion profesionales, estimula la creatividad y la voz autoral, y ofrece una visión global del funcionamiento de la industria audiovisual tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de la formación, el alumnado trabajará con metodologías y ejercicios que reproducen los procesos profesionales habituales en la industria de las series de televisión y las plataformas digitales, incluyendo también contenidos sobre aspectos legales y la redacción de contratos en el sector audiovisual.

El equipo docente combina profesorado de la Facultade de Comunicación con profesionales de reconocido prestigio del ámbito audiovisual. Entre ellos se encuentran Alberto Guntín, guionista de series como Néboa o Los Enviados y exdirectivo del equipo de contenidos de Netflix; Lidia Fraga, guionista de Montecristo o Serramoura; y Ángel Manzano, asesor legal de Agaf y presidente de la Federación de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (Faga).

La microcredencial se imparte en la Facultade de Comunicación de Pontevedra y también en modalidad virtual a través de la plataforma de teleformación Campus Remoto/Moovi. Las clases se desarrollarán los miércoles y jueves, de 16:30 a 20:00 horas, entre los meses de enero y abril.

Esta formación se enmarca dentro del Plan de desenvolvemento de microcredenciais universitarias, subvencionado por la Xunta de Galicia.

El proceso de acceso incluyó una prueba de guion, que consistió en dialogar una secuencia de una serie elegida por la persona candidata, así como la presentación de una carta de motivación.

La microcredencial está dirigida a personas con vocación creativa interesadas en especializarse en la creación de contenidos seriados, con o sin titulación universitaria. Entre las salidas profesionales se encuentran la de guionista de series para televisión o plataformas digitales, analista de guion o integrante de equipos de escritura en productoras audiovisuales.