Ayudas para el fomento de la igualdad en los concellos

La Diputación de Pontevedra abre el plazo para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y las entidades de iniciativa social soliciten las ayudas provinciales para el fomento de la igualdad, que en este 2026 estarán dotadas con medio millón de euros. Ambas líneas de ayudas mantendrán el plazo de solicitud abierto hasta el próximo 19 de febrero.