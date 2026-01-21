El arzobispo inaugura la Semana de la Familia

Pontevedra comenzó a celebrar el 25 aniversario de la Semana de la Familia, una cita impulsada por las parroquias del arciprestazgo de O Lérez para profundizar en los vínculos familiares y reflexionar sobre «el papel de la familia en la vida de las personas y en la sociedad», explican.

El arzobispo de Santiago ofició la misa a San Sebastián. | G. Santos

Tras celebrar su primer cuarto de siglo de trayectoria en la Boa Vila, el programa propone una variada agenda repleta de actividades abiertas para toda los vecinos de la ciudad con acceso totalmente gratuito.

La edición de 2026 arrancó ayer con la Eucaristía de renovación del voto de la ciudad a su patrón, San Sebastián. La celebración tuvo lugar en la parroquia de la Virgen del Camino, a las 19.30 horas, y estuvo presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández.

Con este acto se dio el pistoletazo de salida a una semana que busca, según la organización, «tejer calidad social» a través del encuentro y la reflexión en torno a la familia.

Las actividades continuarán mañana con la primera de las sesiones formativas. La ponente Cris Cons ofrecerá a las 20.00 horas la conferencia titulada «El amor como base de la salud mental», centrada en la trascendencia de los lazos familiares y el amor. La charla se desarrollará en el Centro Newman, local social situado en la planta baja de la parroquia.

El mismo espacio acogerá una segunda conferencia, programada para el viernes a la misma hora. En esta ocasión, Xosé Manuel Domínguez tratará la complejidad de las relaciones familiares con su intervención «Seis reglas para afrontar conflictos en familia», con claves para gestionar adversidades en conjunto «con efectividad y sin perder la alegría», adelantan.

La programación incluirá además una propuesta cultural para todos los públicos durante la jornada de mañana, cuando el Teatro Principal reciba a la agrupación Kerigma a las 19.00 horas.

Este espectáculo combina creatividad, música, teatro, narrativa, humor y experiencias, con el objetivo de conectar con diferentes edades, desde los más jóvenes hasta los más mayores.

El cierre de la celebración religiosa llegará con una jornada de convivencia prevista para este sábado en el colegio Sagrado Corazón de Pontevedra, entre las 14.00 y las 19.00 horas. Habrá comida compartida, merienda, juegos tradicionales, talleres, tiempo para la oración y la actuación de «El circo» del mencionado grupo Kerygma.

La Semana de la Familia de este año vuelve a contar con el apoyo de la Cofradía de Nuestra Señora del Refugio-Virgen Peregrina y el propio Arciprestazgo de O Lérez.