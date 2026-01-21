Actuación de Antonio Barros en la UNED de Pontevedra

El artista gallego Antonio Barros ofrecerá lo más selecto de su repertorio en un concierto este viernes en el centro de la UNED en Pontevedra. La actividad, de entrada libre hasta completar aforo, forma parte de la programación cultural prevista para el primer semestre del año académico.

La actuación tendrá lugar en el salón de actos a partir de las 19.30 horas. Barros inició su carrera en orquestas gallegas y es un rostro conocido de la TVG, donde ganó varios concursos.