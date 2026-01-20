Viajes InterRías regresa a Fitur con un estand propio en el Ifema
Viajes InterRías regresará esta semana a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), una de las más importantes del sector, con la apertura de un estand propio en el pabellón 8 de Ifema (stand 8C01), donde recibirá a numerosas agencias de viajes y profesionales del sector.
«La proyección internacional estará muy presente para Viajes InterRías en esta edición de la feria gracias a la consolidación de destinos estratégicos como Marruecos o Turquía, o a la apertura de otros nuevos en los últimos meses, como la reciente incorporación de Nueva York como nuevo destino para grupos», explica la empresa.
«El departamento de Incoming de Viajes InterRías también continúa consolidando su crecimiento en la llegada de viajeros a España, recibiendo visitantes de diversas nacionalidades y reforzando su posicionamiento como referente en la organización de servicios turísticos receptivos», añade.
En este sentido, manifiesta que este aumento sostenido «refleja la confianza en la calidad de la oferta, la profesionalidad del equipo y la capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del sector, contribuyendo de manera positiva al desarrollo del turismo y a la proyección internacional de los destinos españoles y portugueses».
