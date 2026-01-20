El TSXG absuelve a un acusado de agresión sexual en Moraña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la absolución de un hombre acusado de un delito de agresión sexual en Moraña. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2023 cuando un hombre y una mujer, que habían quedado esa noche, estaban en el interior del vehículo del acusado, estacionado cerca del domicilio de la mujer. Ambos habían llegado hasta allí de mutuo acuerdo y el tribunal señala que no consta que el acusado se aprovechase del estado de semiinconsciencia de la mujer por consumo de alcohol, ni consta que le bajase la ropa interior e intentase mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.