Tomás Clavijo Rey-Stolle, Medalla de Honor del Gremio de Mareantes

Bajo la atenta mirada de oficiales del Ejército de Tierra, Mar y Aire, altos mandos de la Guardia Civil, el comisario de la Policía Nacional y autoridades locales, provinciales y autonómicas, el capitán de fragata Tomás Clavijo Rey-Stolle recibió la Medalla de Honor del Gremio de Mareantes por su encomiable labor al frente de la Escuela Naval Militar con base en Marín.

La imposición de la medalla. | Gustavo Santos

Durante su breve y emocionante discurso, destacó el papel de organizaciones seculares como la Armada y el mismo Gremio y agradeció el reconocimiento que le fue dado por su trabajo y estrechamente ligado a la ría de Pontevedra. «Hoy en día, en la sociedad que nos ha tocado vivir, tecnificada y tan tecnológicamente avanzada, que exista el Gremio de Mareantes, es un símbolo de suma importancia a la ciudad de Pontevedra», destacó el premiado.

Sobre el mar, esa inmensidad que le lleva uniendo toda su vida con el Gremio, también dedicó unas palabras. «Solo aquel que ha navegado puede comprender qué profundos son esos vínculos que se establecen de las personas que trabajan en la mar, y el Gremio de Mareantes lo conoce muy bien», aseguró visiblemente emocionado el homenajeado durante sus palabras tras recibir el Medallón de Honor.