La propuesta popular del cambio del PXOM de Pontevedra empieza a tomar forma

El pleno ordinario celebrado durante la jornada de ayer en el Concello de Pontevedra aprobó de forma definitiva el comienzo de los trámites para llevar a cabo una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) impulsada por el Partido Popular y apoyada por los socialistas.

La iniciativa defiende que el planeamiento vigente está «agotado» y que el Concello debe iniciar cuanto antes la redacción de un nuevo documento urbanístico que marque el desarrollo de la ciudad para las próximas décadas.

La portavoz popular, Pepa Pardo, argumentó que la ciudad funciona con un plan aprobado hace más de tres décadas, elaborado para «una realidad social y económica muy distinta a la actual».

«No podemos pensar en la Pontevedra de 2050 con un plan de 1989», señaló Pardo. En ese punto, ligaron la necesidad de la revisión a los plazos y trabas que —según describieron— soportan expedientes urbanísticos y licencias, y a una burocracia que consideran desproporcionada para las necesidades actuales.

También vinculó el plan vigente a la pérdida de «autonomía urbanística municipal» y a una planificación que, a su entender, no facilita la respuesta ágil a problemas como el acceso a vivienda o la captación de inversión.

El PP articuló su propuesta en torno a varias ideas fuerza: actualizar el modelo de ciudad, ordenar el crecimiento «de forma moderna e integradora» y reforzar la capacidad del Concello para gestionar el urbanismo con instrumentos técnicos más adecuados.

Entre los objetivos concretos que defendieron figuran la posibilidad de «ampliar suelo para actividad económica, facilitar la implantación de proyectos empresariales y aumentar la oferta de vivienda», con especial mención a vivienda asequible.

Apoyo del PSOE

Por su parte, Iván Puentes, portavoz de los socialistas, mostró su apoyo a la iniciativa reclamando que el nuevo plan «incorpore con más claridad la dimensión del rural», para que construir o rehabilitar en parroquias no dependa de un «encaje complejo entre normativas y modificaciones puntuales». Añadió que el crecimiento de las parroquias se ve «estrangulado» por el plan actual.

Además, la moción incluye una propuesta organizativa con la creación de una mesa de trabajo con agentes implicados y el refuerzo de los servicios municipales vinculados al urbanismo, con el objetivo de reducir retrasos y «desatascar» procedimientos.

Durante la sesión hubo, además, repetidos reproches cruzados, sobre responsabilidades políticas en etapas anteriores y sobre el diagnóstico real de la capacidad de suelo y del funcionamiento administrativo.

Finalmente, la propuesta de los populares salió adelante al recibir el apoyo del PSOE en la votación. La moción evidenció que el urbanismo será uno de los ejes del mandato ante el gobierno, que sostiene que la ciudad puede seguir ajustándose con «cambios parciales».

El pleno ordinario de la jornada de ayer volvió a demostrar que el debate sobre «qué Pontevedra» se quiere diseñar sigue totalmente abierto. Tras los quince votos a favor y nueve en contra, se comenzará a trabajar en los trámites para estudiar la modificación del PXOM pontevedrés.

Domínguez en el pleno del Concello de Pontevedra. / Gustavo Santos

Rafa Domínguez: «Pablo Iglesias no merece una calle en Pontevedra»

El pleno también abordó una moción defendida por el grupo municipal del PSOE para restaurar el nombre de Pablo Iglesias Posse en el callejero municipal, aprovechando la conmemoración del 175 aniversario de su nacimiento y el centenario de su fallecimiento.

La iniciativa se planteó como «un gesto de memoria democrática» y como una «corrección simbólica de decisiones tomadas durante el franquismo». El debate se tensó especialmente tras la intervención del portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, que afirmó que «Pablo Iglesias no merece una calle en Pontevedra para nada».

Sus palabras provocaron una respuesta inmediata desde el PSOE. El portavoz socialista, Iván Puentes, reprochó a los populares su «sectarismo» y defendió que Iglesias Posse representa «valores ligados a la democracia, el sufragio universal y la defensa de derechos laborales», por lo que, sostiene, «resulta coherente reconocerlo en el espacio público».

Desde el BNG también se respaldó la moción, subrayando el carácter simbólico y la necesidad de que los nombres reflejen consensos democráticos.

La propuesta salió adelante con los votos de PSOE y BNG, mientras que el PP votó en contra. Con este acuerdo, el Concello abre la puerta a recuperar la denominación del fundador de la entidad socialista en una vía o espacio municipal, un trámite que deberá concretarse en los próximos pasos administrativos y en la elección del emplazamiento.