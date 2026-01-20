Premio a los hitos de los vecinos de la amada Cidade de Pontevedra

Los galardones más importantes de la Boa Vila ya están en manos de sus reconocidos este año: el expresidente de la Comunidade de Montes de Salcedo, Fernando Pintos, y el colectivo cultural Polo Correo do Vento, compuesto por Quique Mauricio y Carlos Taboada, recientemente fallecido. La entrega tuvo lugar este mediodía en la casa consistorial de la Praza de España, en un acto presidido por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

"Son uns galardóns que recollen e lembran para a posteridade os fitos logrados pola veciñanza desta cidade que amamos", destacó el regidor local, que definió la jornada como "un día grande para a Boa Vila" y agradeció a aquellas personas que "xeran historias, lembranzas e cidade".

Fernando Pintos y el alcalde de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Fernando Pintos fue el primero en recoger este galardón tan especial, que dedicó "a toda a veciñanza de Salcedo", por haber sido capaz en su momento de unirse en la idea de normalizar las relaciones con las entidades militares y las administraciones locales, haciendo con ello posible la recuperación y puesta en valor de su patrimonio comunal y la ejecución de proyectos que favorecen al conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, el Premio Cidade de Pontevedra de Polo Correo do Vento fue recibido por Quique Mauricio y la pareja e hijo de Carlos Taboada, Joana Lorenzo y el pequeño Artai. Fue, sin duda, el momento más emotivo de la gala, que arrancó los intensos aplausos de todos los presentes. Mauricio hizo un repaso del colectivo cultural, "un proxecto aberto e compartido" que siempre estuvo comprmetido en el amor por la historia del país, el respeto por la lengua gallega y el compromiso con la memoria, la ecología, la igualdad y la diversidad.

El emotivo momento de recogida del premio por Polo Correo do Vento. / GUSTAVO SANTOS

Numerosas personas acudieron al acto de entrega de los Cidade de Pontevedra, por lo que el salón de plenos se llenó para la ocasión. La música corrió a cargo de Os de Algures y el evento finalizó, como es tradicional, con el himno gallego.

Con motivo del terrible accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, Córdoba, y el luto oficial nacional decretado de tres días, se suspendieron los pasacalles y los fuegos habituales con motivo de la festividad local de San Sebastián en Pontevedra, durante la cual tiene lugar cada año la entrega de estos galardones.