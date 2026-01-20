Mito Meijón, nuevo presidente de la Sociedad Turoqua

La Sociedad Gastronómica y Cultural de Pontevedra-Turoqua ha ratificado a Mito Meijón como su nuevo presidente durante los próximos cinco años.

La entidad informa en un comunicado de prensa que inicia así «una nueva etapa de reorganización interna que supone un punto de partida renovado, con el propósito de dotarse de una estructura más sólida, estable y orientada a largo plazo». Este nuevo ciclo busca reforzar el papel del colectivo como «espacio de referencia tanto en el ámbito gastronómico como en el cultural, dos vertientes que tendrán igual peso e importancia dentro del proyecto», tal y como destaca el nuevo presidente.

En este contexto, la elección de Mito Meijón responde a la voluntad de avanzar «hacia una mayor profesionalización del tejido social, manteniendo su espíritu original pero adaptándolo a los retos actuales».

Guillermo Meijón, conocido popularmente como Mito Meijón, es profesor e investigador en la Universidade de Santiago de Compostela, así como artista. Entre los principales objetivos de esta nueva etapa se encuentra la proyección y fortalecimiento de la «marca Pontevedra», entendida desde una perspectiva amplia.

Con ámbito de actuación provincial, la Sociedad Gastronómica y Cultural de Pontevedra- Turoqua reafirma su compromiso con la colaboración entre instituciones, el sector hostelero, productores, creadores y la sociedad.