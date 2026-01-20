Marín homenajeará a las trabajadoras del SAF el 8-M
Marín
El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Marín, que atiende a las personas dependientes que necesitan apoyo sociosanitario diario, será el homenajeado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de Marzo. Desde el gobierno local se recuerda que prácticamente todas sus trabajadoras son mujeres y que se enfrentan a situaciones muy difíciles en el desempeño de su labor.
La programación local del 8M pondrá de nuevo el foco en los cuidados, como ya se hizo con las mujeres cuidadoras.
