Marín homenajeará a las trabajadoras del SAF el 8-M

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Marín, que atiende a las personas dependientes que necesitan apoyo sociosanitario diario, será el homenajeado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de Marzo. Desde el gobierno local se recuerda que prácticamente todas sus trabajadoras son mujeres y que se enfrentan a situaciones muy difíciles en el desempeño de su labor.

La programación local del 8M pondrá de nuevo el foco en los cuidados, como ya se hizo con las mujeres cuidadoras.