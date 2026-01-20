Las líneas urbanas de autobús en Pontevedra aumentan un 6% los viajes en un año, con 555.000 en 2025
Con la aplicación de todos los descuentos, los usuarios se ahorraron más de 650.000 euros
La mitad de todos los viajeros son jóvenes menores de 21 años y mayores de más de 65
Concello de Pontevedra y Xunta de Galicia renuevan convenio
El transporte urbano en Pontevedra continúa en ascenso en las dos líneas que ofrece para traslados en autobús. Según los datos oficiales, a los que ha tenido acceso FARO a través de la Consellería de Presidencia de la Xunta, el año pasado se registraron más de 555.000 viajes en las líneas 1 (Estación intermodal-A Xunqueira-Monte Porreiro) y 2 (Praza de Galicia-Hospital Montecelo-Monte Porreiro), lo que supone un 6% más que en 2024, cuando viajaron en ambos servicios más de 524.000 usuarios.
Sin embargo, hay que destacar que con respecto a 2023 el aumento de la demanda ha sido aún mayor: de un 26%. Esto quiere decir que en 2025 usaron ambas líneas de autobús unos 115.000 viajeros más que dos años antes, cuando se habían registrado 440.000 usuarios.
Hay que recordar que el servicio renovado de autobús urbano en Pontevedra se puso en marcha en octubre del año 2021 gracias a un acuerdo histórico entre la Xunta y el Concello. En aquel momento, contaba con cerca de 7.000 abonados en el municipio, la mayor parte de ellos menores de 21 años, que podían viajar gratis gracias a la Tarxeta Xente Nova de la Xunta.
Bonificaciones
Con la aplicación de todos los descuentos vigentes, en 2025 los usuarios de las líneas del autobús urbano de Pontevedra se ahorraron más de 650.000 euros.
Según los datos oficiales, viajaron con descuento el 89% de los usuarios y solo el 11% pagaron el precio del billete sencillo en efectivo. En estas líneas se realizaron más de 2.600 transbordos sin coste.
En cuanto a los menores de 21 años y mayores de 65, ahorraron más de 405.000 euros empleando la Tarxeta Xente Nova y la Tarifa +65, con las que realizaron más de 260.000 viajes gratuitos en las líneas urbanas de Pontevedra. Son casi la mitad de todos los viajeros de las dos líneas en 2025.
En cuanto al mantenimiento de los descuentos en 2026, la Xunta y el Concello de Pontevedra firmaron la prórroga del convenio para mantener en 2026 las bonificaciones en el transporte urbano y, además, la Xunta garantiza la continuidad de la bonificación del 40%, que se encuentra también prorrogada.
Y es que en la capital de las Rías Baixas, los usuarios cuentan con los mismos descuentos y bonificaciones que se encuentran vigentes en el resto del transporte público autonómico y, adicionalmente, una rebaja específica de 0,50 euros en trayectos urbanos mediante el pago con las Tarxetas de Mobilidade de Galicia (TMG), de acuerdo con el convenio firmado entre ambas administraciones.
Así, a los billetes con origen y destino dentro del término municipal de Pontevedra pagados con este tipo de tarjeta se les aplican los siguientes descuentos directos: un 10% sobre el precio del billete sencillo en efectivo que se aplica en todo el transporte interurbano por el uso de la TMG, 0,50 euros por el acuerdo tarifario con el Concello y, una vez aplicadas estas rebajas, se añade la bonificación adicional que la Xunta mantiene desde 2022 y que actualmente se sitúa en un 40%, tras la reducción de la aportación estatal del 30% al 20% desde el mes de julio.
Empleo de dos servicios
Además, de acuerdo con el convenio con el Concello de Pontevedra, también están bonificados los transbordos en el municipio, por lo que el viaje urbano no tiene coste para los usuarios que necesiten emplear dos servicios para llegar a su destino, tanto si el trayecto completo se encuentra dentro del municipio como si emplea un servicio interurbano para llegar a la Boa Vila desde cualquier otro ayuntamiento.
«De este modo, un ciudadano de Pontevedra que viaje empleando la tarjeta TMG y necesite realizar un transbordo para ir al Hospital Montecelo paga solo un viaje, que le sale a 0,56 euros. Para viajar desde Bueu, puede transbordar sin coste en la estación de autobuses para llegar al hospital por 0,86 euros», explican desde la Consellería de Presidencia.
Además, los usuarios que paguen con TMG tienen acceso a una bonificación por recurrencia en sus desplazamientos entre el mismo par de ayuntamientos, con la que se aplica un descuento del 25% a partir del viaje 21 que hagan en el mismo mes natural, y del 50% a partir del viaje número 41. Esta bonificación se reintegra a los usuarios por medio de recargos de saldo en las tarjetas, que deben aceptar en un cajero.
El Coche de Punto, la solución para el rural pontevedrés
La opción de transporte en el rural pontevedrés es el denominado Coche de Punto, una propuesta de la Concellería de Infraestruturas del Concello a través de la cual los vecinos de las parroquias pueden hacer uso de taxis a precios reducidos.
Según informó el gobierno local, el año pasado se realizaron 2.500 viajes con este servicio, el primero de su puesta en funcionamiento. La vía de contacto preferente por la ciudadanía sigue siendo la llamada telefónica, casi el 90%, con 2.158 solicitudes frente al resto, realizadas a través de la web.
Ahora se pondrá en marcha un estudio técnico para evaluar la posible ampliación de la franja horaria del Coche de Punto, con vistas a que funcione también por las tardes entre semana y los sábados al menos en horario de mañana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Los precios de las plazas de garaje en Pontevedra se disparan y pasan ya de 50.000 euros
- El chef Pepe Vieira seguirá al frente del restaurante del Museo de Pontevedra
- La Policía Local de Pontevedra captura a un menor que agredió a su madre con un cuchillo y robó la tarjeta de crédito a su abuela
- El vuelco de un camión cargado de gas corta la AP-9 en Portas más de 6 horas
- Los Premios Feroz copan todas las reservas de los hoteles, completos para la próxima semana
- Un ajedrez para presumir de Galicia
- Más 430 barcos de 23 países recalaron el pasado año en el puerto deportivo