Jornada sobre siniestralidad laboral en la construcción
Poio
Poio acogerá el próximo viernes, 30 de enero, una jornada del proyecto Benseguro, dirigido a reducir la siniestralidad laboral en el sector de la construcción. La jornada, orientada tanto la profesionales de la construcción como a público general, se desarrollará a partir de las 17:00 h en el Casal de Ferreirós, en San Salvador.
La presentación correrá a cargo de Luis Vázquez de Soto, responsable de Seguridad y Salud de FLC Galicia. A continuación, la técnica del programa Mónica Varela Nuevo explicará detalles del servicio de asesoramiento y salud laboral de obras de construcción y habrá turno de ruegos y preguntas.
