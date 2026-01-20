Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaAcuerdo Interinos EducaciónAngulas PortugalRecaréProtestas flota bajuraCelta-Rayo
instagramlinkedin

Homenaje de la Peña da Boina a la Asociación del Camino Portugués

Reconocerá su labor el día 24 con actos en el santuario de la Virgen Peregrina y el Liceo Casino

Algunos de los «amigos» del Camino Portugués. | FdV

Algunos de los «amigos» del Camino Portugués. | FdV

R. P.

Pontevedra

La Peña da Boina dedica el Homenaje de Honra e Louvanza de este año 2026 a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago.

Será un sentido y merecido homenaje que tendrá lugar el día 24 en el Santuario de la Virgen Peregrina y en el Liceo Casino de Pontevedra. Las invitaciones para asistir a este evento pueden adquirirse en la cafetería O Forno, en el Liceo Casino y en el bar Parvadas hasta hoy.

La asociación cultural y familiar Peña da Boina nació en Pontevedra en 1958 y anualmente rinde homenaje a quienes destacan por su labor en beneficio de los demás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents