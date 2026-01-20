Homenaje de la Peña da Boina a la Asociación del Camino Portugués

La Peña da Boina dedica el Homenaje de Honra e Louvanza de este año 2026 a la Asociación de Amigas y Amigos del Camino Portugués a Santiago.

Será un sentido y merecido homenaje que tendrá lugar el día 24 en el Santuario de la Virgen Peregrina y en el Liceo Casino de Pontevedra. Las invitaciones para asistir a este evento pueden adquirirse en la cafetería O Forno, en el Liceo Casino y en el bar Parvadas hasta hoy.

La asociación cultural y familiar Peña da Boina nació en Pontevedra en 1958 y anualmente rinde homenaje a quienes destacan por su labor en beneficio de los demás.