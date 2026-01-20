Un documental sobre Castelao presenta la historia del linograbado

El Museo de Pontevedra acoge este jueves (a las 19.00 horas, en el Edificio Castelao) la presentación pública del documental «Castelao, a revolución gráfica en Galicia. O linoleogravado», dirigido por Xan Leira. El film cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y será presentado por su director, junto con Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, y Carlos L. Bernárdez, ensayista y crítico de arte. El acceso es libre.

Se trata de una producción de 33 minutos de duración que acerca al proceso histórico por lo que el linóleo se convirtió en uno de los motores fundamentales de la renovación estética y editorial en Galicia en la década de 1920. El film reconstruye cronológicamente este fenómeno a través de las voces de especialistas de referencia: Daniel Buján Núñez (bibliotecario y grabador), Ángeles Tilve Jar (directora del Museo de Pontevedra), Carlos L. Bernárdez (ensayista y crítico de arte), Xoán Pastor Rodríguez (director del Museo del Grabado de Artes, Ribeira), Miguel Anxo Seixas Seoane (presidente de la Fundación Castelao) y Ricardo Gurriarán (historiador).

El documental comienza en la estancia de Castelao en Europa (Francia, Bélgica y Alemania) en 1921, gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios destinada al estudio de técnicas de grabado. Fue en Múnich donde descubrió las potencialidades del linóleo, una técnica rápida, económica e ideal para ilustraciones en publicaciones de bajo coste, especialmente acomodada al contexto gallego de la época.

Al regresar a Pontevedra, Castelao compartió sus conocimientos con su alumnado del Instituto y, posteriormente, con los nuevos artistas e intelectuales de la ciudad. Entre los primeros en adoptar el linóleo estuvieron Carlos Sobrino, colaborador próximo de Castelao, así como Luis Pintos Fonseca, Manuel Méndez, Xosé Sesto y Ventura de Dios, Turas. Desde ese momento, esta técnica comenzó a ganar presencia en diversas publicaciones de la época.

El fenómeno se extendió pronto más allá de Pontevedra, incorporando nombres centrales del arte gallega moderna como Manuel Torres, Cándido Fernández Mazas, Xaime Prada, Luis Huici y Francisco Miguel. El documental destaca como el linóleo favoreció una estética más sintética y próxima a los lenguajes vanguardistas, alejándose de la figuración tradicional. Analiza también el destacado papel de revistas literarias y artísticas como Alborada (1922), Cristal (1932) o Spes (1934-1962) en la difusión del linóleo.